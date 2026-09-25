मुश्ताक खान के निधन से सदमे में राजपाल यादव, कुछ घंटे पहले अस्पताल में हुई थी दोनों की मुलाकात

बॉलीवुड के दिग्गज और चहेते चरित्र अभिनेता मुश्ताक खान का 24 सितंबर को निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रहे थे। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और यादगार अभिनय से चार दशकों तक दर्शकों का मनोरंजन करने वाले मुश्ताक खान के अचानक जाने से पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

सिनेमा जगत के तमाम कलाकारों और उनके लाखों फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। मुश्ताक खान के निधन से कुछ ही घंटे पहले मशहूर हास्य अभिनेता राजपाल यादव उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। राजपाल यादव ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की एक तस्वीर शेयर करते हुए एक बेहद भावुक संदेश लिखा।

राजपाल ने लिखा, मैं मुश्ताक भाई से मिलने अस्पताल गया था, उनसे बातें कीं। उन्होंने मुझे देखा, मेरा हाथ थामा और हमारी बातों पर प्रतिक्रिया भी दे रहे थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि जिनसे मैं दो घंटे पहले हाथ मिला रहा था, वे अब हमारे बीच नहीं हैं। मुश्ताक भाई हमेशा एक लोकप्रिय इंसान और शानदार कलाकार रहेंगे। भारी दिल से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ।

सनी देओल और अनीस बज्मी ने भी व्यक्त किया शोक

मुश्ताक खान के निधन की खबर सामने आते ही बॉलीवुड गलियारे से लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगीं। फिल्म 'गदर' में उनके साथ काम कर चुके सनी देओल ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मुश्ताक एक बेहतरीन इंसान और उम्दा कलाकार थे, जिनकी यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी।

फिल्म 'वेलकम' के निर्देशक अनीस बज्मी ने दुख व्यक्त करते हुए लिखा, "अपने 'बॉलू' के जाने की खबर से स्तब्ध और शब्दहीन हूँ। वे एक कमाल के आर्टिस्ट और बेहद खूबसूरत इंसान थे।"

चार दशकों का शानदार फिल्मी करियर

मुश्ताक खान ने अपने करियर की शुरुआत साल 1980 में क्लासिक फिल्म 'अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है' से की थी। 40 से अधिक वर्षों के लंबे करियर में उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दौर तक काम करना जारी रखा और 'स्त्री', 'बधाई दो', 'गदर 2' और 'स्त्री 2' जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी।

मुश्ताक खान का अंतिम संस्कार मुंबई के यारी रोड स्थित कब्रिस्तान में किया गया, जहां सिनेमा जगत के कई लोग और उनके प्रशंसक उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और सहज अभिनय से लोगों को हंसाने वाले मुश्ताक खान भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके यादगार किरदार हमेशा दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेंगे।