चेक बाउंस केस और जेल के बाद राजपाल यादव का बड़ा बयान, बोले- मुझे कोई 250 करोड़ में भी नहीं खरीद सकता

अपनी बेहतरीन कॉमेडी और अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले राजपाल यादव बीते कुछ समय से अपनी फिल्मों से ज्यादा निजी और कानूनी दिक्कतों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। चेक बाउंस मामले में जेल की हवा खा चुके राजपाल यादव ने अब इस पूरे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है।

राजपाल यादव ने उन लोगों को आड़े हाथों लिया है जो उनकी आर्थिक और कानूनी परेशानियों के बहाने उनके दशकों लंबे करियर और पहचान को कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में राजपाल यादव ने खुद को सिनेमा का सच्चा पुजारी और छात्र बताया।

अपनी आर्थिक स्थिति और लोगों के बकाये पर बेबाकी से बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं अपने करियर के प्रति पूरी तरह समर्पित हूं। अगर पिछले 30-40 सालों में, गांव से लेकर शहर तक, मुझ पर 100-200 लोगों का पैसा बकाया भी है, तो वह उनके घर तक जरूर पहुंचेगा। मुझे पता है कि वह कहां है और मुझे उसकी जिम्मेदारी का अहसास है।

राजपाल यादव ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि जब कोई आर्थिक संकट आता है, तो लोग किसी कलाकार के पूरे करियर और बायोडेटा को दांव पर क्यों लगाने लगते हैं? उन्होंने कहा, राजपाल यादव चाहे परेशानी में हो या अच्छे दौर में, हर एयरपोर्ट पर आज भी 500 लोग उनके साथ सेल्फी लेते हैं। मुझे 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ या 250 करोड़ रुपये में कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि मैं बचपन से ही कला के नाम पर बिक चुका हूं।

क्या था पूरा कानूनी मामला?

यह पूरा विवाद दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जहां कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव की सजा को बरकरार रखा था। यह मामला 'मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' के साथ हुए एक पुराने वित्तीय विवाद और चेक बाउंस होने से जुड़ा था।

अदालत का मानना था कि बार-बार समय और मौके दिए जाने के बावजूद राजपाल यादव ने अदालत में दिए गए अपने आश्वासनों को पूरा नहीं किया। इसके बाद कोर्ट के कड़े रुख के कारण उन्हें जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। हालांकि, कुछ दिन जेल में बिताने और शिकायतकर्ता को राशि का एक हिस्सा चुकाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था।

तमाम विवादों और कानूनी अड़चनों के बावजूद राजपाल यादव का फिल्मी सफर लगातार जारी है। दर्शक आज भी पर्दे पर उनकी कॉमिक टाइमिंग को काफी पसंद करते हैं। हाल के दिनों में वह अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ बड़े बजट की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आए थे। इसके अलावा वह अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'भूत बंगला' में भी अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके हैं।