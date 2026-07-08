  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. rajkummar rao first look as sourav ganguly in dada biopic release date 14 may 2027
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (10:50 IST)

'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, इस दिन बड़े पर्दे पर दिखेगा सौरव गांगुली का सफर

Sourav Ganguly Biopic
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (10:50 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (10:51 IST)
google-news
राजकुमार राव अभिनीत 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक पोस्टर सौरव गांगुली के जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया है, जिसने दुनिया भर में मौजूद करोड़ों प्रशंसकों के लिए इस दिन को और भी खास बना दिया है। फर्स्ट लुक के साथ ही, निर्माताओं ने यह भी घोषणा की कि यह फिल्म 14 मई 2027 को एक विस्तारित हॉलिडे वीकेंड के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
 
फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में राजकुमार राव को सौरव गांगुली के उस ऐतिहासिक पल को दोबारा जीते हुए दिखाया गया है, जब उन्होंने साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी जर्सी लहराई थी। यह पल भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार लम्हों में से एक माना जाता है। 
 
गांगुली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट के नए और बेखौफ दौर की शुरुआत का यह प्रतीक बन गया था और आज भी आत्मविश्वास, जुनून और जज्बे की मिसाल माना जाता है।
'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' उस शख्स की प्रेरणादायक कहानी है, जिसने सिर्फ क्रिकेट खेला ही नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की तस्वीर भी बदल दी। फिल्म में एक प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर से लेकर भारत के सबसे प्रभावशाली कप्तानों में शामिल होने तक का उनका सफर दिखाया जाएगा। यह कहानी उनके जज्बे, संघर्ष और मजबूत इरादों को सामने लाएगी, जिसने भारतीय क्रिकेट को नई पहचान दी और पूरी एक पीढ़ी को प्रेरित किया।
 
'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवानी ने किया है। फिल्म का निर्माण लव रंजन और अंकुर गर्ग ने किया है। इसे गुलशन कुमार, भूषण कुमार, टी-सीरीज और डीबीएल प्रस्तुत कर रहे हैं। यह लव फिल्म्स के बैनर तले बनी है और 14 मई 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' को ओटीटी से हटाने पर सिख संगठनों का विरोध, DSGMC करेगी गली-गली स्क्रीनिंग

दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' को ओटीटी से हटाने पर सिख संगठनों का विरोध, DSGMC करेगी गली-गली स्क्रीनिंगपंजाबी एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' (Satluj) को रिलीज के महज 48 घंटे के भीतर ही भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 से अचानक हटा दिया गया। इस 'शैडो बैन' ने न सिर्फ दर्शकों को हैरान किया है, बल्कि सिख समुदाय और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है।

बतौर बाल कलाकार नीतू कपूर ने रखा था इंडस्ट्री में कदम, फिल्मों में कॉस्टयूम डिजाइनर के तौर पर भी किया काम

बतौर बाल कलाकार नीतू कपूर ने रखा था इंडस्ट्री में कदम, फिल्मों में कॉस्टयूम डिजाइनर के तौर पर भी किया कामनीतू कपूर 8 जुलाई को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। नीतू कपूर को बचपन से ही डांस में काफी रूचि थी। उनकी रूचि को देखते हुए उनकी मां राजी सिंह ने उन्हें प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला के डांस स्कूल में डांस सीखने की अनुमति दे दी। वैजयंती माला उनके डांस करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुईं और अपनी फिल्म 'सूरज' में बाल कलाकार के रूप में काम करने की उनसे पेशकश की।

'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, इस दिन बड़े पर्दे पर दिखेगा सौरव गांगुली का सफर

'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, इस दिन बड़े पर्दे पर दिखेगा सौरव गांगुली का सफरराजकुमार राव अभिनीत 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक पोस्टर सौरव गांगुली के जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया है, जिसने दुनिया भर में मौजूद करोड़ों प्रशंसकों के लिए इस दिन को और भी खास बना दिया है। फर्स्ट लुक के साथ ही, निर्माताओं ने यह भी घोषणा की कि यह फिल्म 14 मई 2027 को एक विस्तारित हॉलिडे वीकेंड के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

'आवारापन 2' का गाना 'वे जुनून' हुआ रिलीज, दिशा पाटनी की सादगी ने लूटी महफिल

'आवारापन 2' का गाना 'वे जुनून' हुआ रिलीज, दिशा पाटनी की सादगी ने लूटी महफिल'आवारापन 2' का पहला गाना 'वे जुनून' आखिरकार रिलीज हो गया है। इसकी धुन उस भावनात्मक दुनिया के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहती है, जिसके लिए यह फ्रेंचाइज़ी जानी जाती है। लेकिन इस गीत में सबसे गहरी छाप छोड़ती हैं दिशा पाटनी। इमरान हाशमी के साथ उनकी जोड़ी फिल्म में एक नई ताज़गी लेकर आती है, बिना उस भावनात्मक माहौल को बदले जिसने मूल फिल्म को एक कल्ट पसंदीदा बनाया था।

Moana Preview: मोआना की कहानी से निकला हर लड़की के लिए बड़ा संदेश

Moana Preview: मोआना की कहानी से निकला हर लड़की के लिए बड़ा संदेशडिज्नी की बहुप्रतीक्षित लाइव-एक्शन फिल्म 'मोआना' 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म में मोआना का किरदार निभाने वाली 19 वर्षीय कैथरीन लागाइआ ने बताया कि इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि जिंदगी में निडर होकर बड़े फैसले लेना भी सिखाया। उन्होंने कहा कि हर युवा लड़की को अपने सपनों पर भरोसा रखना चाहिए और डर की सीमाओं को पार करने की हिम्मत जुटानी चाहिए।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।