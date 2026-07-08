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'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, इस दिन बड़े पर्दे पर दिखेगा सौरव गांगुली का सफर
राजकुमार राव अभिनीत 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक पोस्टर सौरव गांगुली के जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया है, जिसने दुनिया भर में मौजूद करोड़ों प्रशंसकों के लिए इस दिन को और भी खास बना दिया है। फर्स्ट लुक के साथ ही, निर्माताओं ने यह भी घोषणा की कि यह फिल्म 14 मई 2027 को एक विस्तारित हॉलिडे वीकेंड के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में राजकुमार राव को सौरव गांगुली के उस ऐतिहासिक पल को दोबारा जीते हुए दिखाया गया है, जब उन्होंने साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी जर्सी लहराई थी। यह पल भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार लम्हों में से एक माना जाता है।
गांगुली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट के नए और बेखौफ दौर की शुरुआत का यह प्रतीक बन गया था और आज भी आत्मविश्वास, जुनून और जज्बे की मिसाल माना जाता है।
'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' उस शख्स की प्रेरणादायक कहानी है, जिसने सिर्फ क्रिकेट खेला ही नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की तस्वीर भी बदल दी। फिल्म में एक प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर से लेकर भारत के सबसे प्रभावशाली कप्तानों में शामिल होने तक का उनका सफर दिखाया जाएगा। यह कहानी उनके जज्बे, संघर्ष और मजबूत इरादों को सामने लाएगी, जिसने भारतीय क्रिकेट को नई पहचान दी और पूरी एक पीढ़ी को प्रेरित किया।
'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवानी ने किया है। फिल्म का निर्माण लव रंजन और अंकुर गर्ग ने किया है। इसे गुलशन कुमार, भूषण कुमार, टी-सीरीज और डीबीएल प्रस्तुत कर रहे हैं। यह लव फिल्म्स के बैनर तले बनी है और 14 मई 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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बतौर बाल कलाकार नीतू कपूर ने रखा था इंडस्ट्री में कदम, फिल्मों में कॉस्टयूम डिजाइनर के तौर पर भी किया काम
नीतू कपूर 8 जुलाई को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। नीतू कपूर को बचपन से ही डांस में काफी रूचि थी। उनकी रूचि को देखते हुए उनकी मां राजी सिंह ने उन्हें प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला के डांस स्कूल में डांस सीखने की अनुमति दे दी। वैजयंती माला उनके डांस करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुईं और अपनी फिल्म 'सूरज' में बाल कलाकार के रूप में काम करने की उनसे पेशकश की।
'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, इस दिन बड़े पर्दे पर दिखेगा सौरव गांगुली का सफर
राजकुमार राव अभिनीत 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक पोस्टर सौरव गांगुली के जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया है, जिसने दुनिया भर में मौजूद करोड़ों प्रशंसकों के लिए इस दिन को और भी खास बना दिया है। फर्स्ट लुक के साथ ही, निर्माताओं ने यह भी घोषणा की कि यह फिल्म 14 मई 2027 को एक विस्तारित हॉलिडे वीकेंड के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
'आवारापन 2' का गाना 'वे जुनून' हुआ रिलीज, दिशा पाटनी की सादगी ने लूटी महफिल
'आवारापन 2' का पहला गाना 'वे जुनून' आखिरकार रिलीज हो गया है। इसकी धुन उस भावनात्मक दुनिया के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहती है, जिसके लिए यह फ्रेंचाइज़ी जानी जाती है। लेकिन इस गीत में सबसे गहरी छाप छोड़ती हैं दिशा पाटनी। इमरान हाशमी के साथ उनकी जोड़ी फिल्म में एक नई ताज़गी लेकर आती है, बिना उस भावनात्मक माहौल को बदले जिसने मूल फिल्म को एक कल्ट पसंदीदा बनाया था।
Moana Preview: मोआना की कहानी से निकला हर लड़की के लिए बड़ा संदेश
डिज्नी की बहुप्रतीक्षित लाइव-एक्शन फिल्म 'मोआना' 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म में मोआना का किरदार निभाने वाली 19 वर्षीय कैथरीन लागाइआ ने बताया कि इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि जिंदगी में निडर होकर बड़े फैसले लेना भी सिखाया। उन्होंने कहा कि हर युवा लड़की को अपने सपनों पर भरोसा रखना चाहिए और डर की सीमाओं को पार करने की हिम्मत जुटानी चाहिए।