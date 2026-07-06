सम्बंधित जानकारी
- 'सुल्तान' की 10वीं सालगिरह पर बड़ा खुलासा, 15 मिनट में सलमान खान ने कर दी थी फिल्म के लिए हां
- 'लव लॉटरी' का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, कोर्टरूम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री के साथ दिखेगा सस्पेंस का तड़का
- Lock Upp 2: सुनीता आहूजा का इमोशनल ब्रेकडाउन, खाने की क्वालिटी पर मेकर्स पर फूटा गुस्सा, सूप को बताया 'गाय का पेशाब'
- प्राइवेट जेट में उर्वशी रौतेला का ग्लैमरस अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया सोशल मीडिया का तापमान
- सोशल मीडिया से अचानक गायब क्यों हुई थीं सुमोना चक्रवर्ती? खुद बताई हैरान करने वाली वजह
राजकुमार राव की 'दादा' को लेकर आई बड़ी अपडेट, क्या सौरव गांगुली के बर्थडे पर सामने आएगी फिल्म की पहली झलक?
जब से इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, तभी से 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' दर्शकों के बीच सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है। अब बढ़ते एक्साइटमेंट के बीच, फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है।
चर्चा है कि राजकुमार राव स्टारर इस फिल्म के मेकर्स 8 जुलाई को सौरव गांगुली के जन्मदिन के मौके पर फिल्म की पहली झलक शेयर करने की तैयारी में हैं।
प्रोडक्शन हाउस से जुड़े एक करीबी सोर्स के मुताबिक, 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक जल्द ही सामने आने वाला है। फिल्म की शूटिंग इसी साल अप्रैल में शुरू हुई थी और इस समय काम पूरे जोर-शोर से चल रहा है। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या मेकर्स फर्स्ट लुक के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस करते हैं और आने वाले किसी बड़े रिलीज विंडो को लॉक करते हैं या नहीं।
सौरव गांगुली के जन्मदिन के खास मौके पर होने वाला यह बड़ा खुलासा, इस महान क्रिकेटर के लिए एक बेहतरीन ट्रिब्यूट की तरह होगा। साथ ही, फैंस को भी इंडियन सिनेमा की इस सबसे मोस्ट अवेटेड स्पोर्ट्स बायोपिक की पहली ऑफिशियल झलक देखने को मिल जाएगी।
हालांकि, मेकर्स ने अभी इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, लेकिन सबकी निगाहें अब 8 जुलाई पर टिकी हैं। क्रिकेट और सिनेमा के दीवाने बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उस दिन क्या नया सामने आने वाला है। इस खबर ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट को एक अलग ही लेवल पर पहुँचा दिया है, और हर कोई यह देखने के लिए बेताब है कि 8 जुलाई को क्या धमाका होने जा रहा है।
CBFC की मंजूरी का इंतजार कर रही 'द इंडिया स्टोरी', क्या 'सतलुज' विवाद का पड़ेगा असर?
फिल्म 'सतलुज' को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 से हटाए जाने के बाद सामाजिक और संवेदनशील विषयों पर बनी फिल्मों के भविष्य को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच एक और विचारोत्तेजक फिल्म अब दर्शकों तक पहुंचने से पहले अपनी राह देख रही है। 'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइज़न इन प्रोग्रेस' 24 जुलाई 2026 की वैश्विक सिनेमाघर रिलीज़ से पहले सेंसर बोर्ड की मंजूरी का इंतज़ार कर रही है।
'फितूर' में दिखेगा को-एड कॉलेज में कदम रखने वाली लड़कियों का भावनात्मक सफर, सौम्या के रोल में छाएंगी देबचंद्रिमा
राजकुमार राव की 'दादा' को लेकर आई बड़ी अपडेट, क्या सौरव गांगुली के बर्थडे पर सामने आएगी फिल्म की पहली झलक?
क्या आमिर खान से शादी के लिए गौरी स्प्रैट ने अपनाया इस्लाम धर्म? सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा
'सुल्तान' की 10वीं सालगिरह पर बड़ा खुलासा, 15 मिनट में सलमान खान ने कर दी थी फिल्म के लिए हां
2016 में रिलीज हुई 'सुल्तान' अपने समय की सबसे अलग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में से एक थी, जिसमें सलमान खान, अनुष्का शर्मा, अमित साध और रणदीप हुड्डा जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें सलमान खान ने एक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन के किरदार में अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक दी थी।