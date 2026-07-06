राजकुमार राव की 'दादा' को लेकर आई बड़ी अपडेट, क्या सौरव गांगुली के बर्थडे पर सामने आएगी फिल्म की पहली झलक?

जब से इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, तभी से 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' दर्शकों के बीच सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है। अब बढ़ते एक्साइटमेंट के बीच, फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है।

चर्चा है कि राजकुमार राव स्टारर इस फिल्म के मेकर्स 8 जुलाई को सौरव गांगुली के जन्मदिन के मौके पर फिल्म की पहली झलक शेयर करने की तैयारी में हैं।

​प्रोडक्शन हाउस से जुड़े एक करीबी सोर्स के मुताबिक, 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक जल्द ही सामने आने वाला है। फिल्म की शूटिंग इसी साल अप्रैल में शुरू हुई थी और इस समय काम पूरे जोर-शोर से चल रहा है। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या मेकर्स फर्स्ट लुक के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस करते हैं और आने वाले किसी बड़े रिलीज विंडो को लॉक करते हैं या नहीं।

​सौरव गांगुली के जन्मदिन के खास मौके पर होने वाला यह बड़ा खुलासा, इस महान क्रिकेटर के लिए एक बेहतरीन ट्रिब्यूट की तरह होगा। साथ ही, फैंस को भी इंडियन सिनेमा की इस सबसे मोस्ट अवेटेड स्पोर्ट्स बायोपिक की पहली ऑफिशियल झलक देखने को मिल जाएगी।

हालांकि, मेकर्स ने अभी इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, लेकिन सबकी निगाहें अब 8 जुलाई पर टिकी हैं। क्रिकेट और सिनेमा के दीवाने बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उस दिन क्या नया सामने आने वाला है। ​इस खबर ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट को एक अलग ही लेवल पर पहुँचा दिया है, और हर कोई यह देखने के लिए बेताब है कि 8 जुलाई को क्या धमाका होने जा रहा है।