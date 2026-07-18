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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (17:19 IST)

अस्पताल से घर लौटे राजेश शर्मा, जहरीले कीड़े के काटने के बाद हो गए थे गंभीर बीमार

Rajesh Sharma Health Update
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (17:22 IST)
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बॉलीवुड एक्टर राजेश शर्मा के फैंस के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। हैदराबाद में एक आगामी फिल्म की शूटिंग के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए राजेश शर्मा को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वह कोलकाता के अस्पताल से रिलीज होकर अब मुंबई स्थित अपने आवास पर लौट आए हैं, जहां उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है।
 
हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुआ था हादसा
यह पूरी घटना इस महीने की शुरुआत में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी की है। राजेश शर्मा वहां साउथ सुपरस्टार प्रभास की मुख्य भूमिका वाली बहुप्रतीक्षित फिल्म 'फौजी' की शूटिंग के लिए पहुंचे हुए थे। सेट पर काम करने के दौरान ही वह उन्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिसने बाद में गंभीर रूप से मेडिकल जटिलता का रूप ले लिया।
सह-कलाकारों और फिल्म क्रू से मिली जानकारी के अनुसार, शूटिंग के दौरान राजेश शर्मा सेट के पास ही घने पेड़-पौधों और वनस्पतियों वाले इलाके में स्थानीय तकनीशियनों के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात कीड़े ने उनके पैर पर काट लिया। शुरुआत में यह एक सामान्य और मामूली बात लगी, जिसके कारण अभिनेता ने इस पर तुरंत विशेष ध्यान नहीं दिया और कोई तत्काल प्राथमिक चिकित्सा या मेडिकल अटेंशन नहीं ली। वह अपनी निर्धारित फ्लाइट पकड़कर कोलकाता के लिए रवाना हो गए।
 
फ्लाइट के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत, पैर में असहनीय दर्द और तेज बुखार
हैदराबाद से कोलकाता पहुंचने के कुछ ही समय बाद, संक्रमण ने गंभीर रूप ले लिया। राजेश शर्मा के दाहिने पैर में अचानक असहनीय और तेज दर्द शुरू हो गया। इसके साथ ही उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया और वे अत्यधिक बेचैनी महसूस करने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बिना समय गंवाए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
 
अस्पताल में डॉक्टरों की एक विशेष टीम ने उनका इलाज शुरू किया। डॉक्टरों के अनुसार, कीड़े के काटने के बाद समय पर इलाज न मिलने के कारण संक्रमण अंदरूनी परतों तक फैल गया था, जिससे शरीर में तेज प्रतिक्रिया हुई। हालांकि, कुछ दिनों के गहन उपचार और एंटीबायोटिक दवाओं के असर के बाद उनकी सेहत में सुधार दिखने लगा।
 
FWICE अध्यक्ष ने की डिस्चार्ज की पुष्टि
फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के अध्यक्ष बी.एन. तिवारी ने राजेश शर्मा के स्वास्थ्य का अपडेट दिया। उन्होंने कहा, राजेश शर्मा जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वह वर्तमान में मुंबई में अपने आवास पर आराम कर रहे हैं और तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। वह पूरी तरह से काम पर लौटने के लिए उत्सुक हैं और आने वाले दिनों में एक बड़े प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए विदेश यात्रा पर भी जाने वाले हैं।
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