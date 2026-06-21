ट्विंकल खन्ना को पिता राजेश खन्ना ने क्यों दी थी एक साथ 4 बॉयफ्रेंड बनाने की सलाह?

बॉलीवुड में पिता और बेटी के रिश्तों की कई खूबसूरत मिसालें मौजूद हैं, लेकिन भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और उनकी लाडली बेटी ट्विंकल खन्ना का रिश्ता सबसे जुदा और अनोखा था। आमतौर पर भारतीय समाज में पिता अपनी बेटियों के अफेयर्स या डेटिंग लाइफ को लेकर काफी पजेसिव और सख्त होते हैं।

लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक पिता अपनी बेटी को एक नहीं, बल्कि एक साथ चार-चार बॉयफ्रेंड रखने की सलाह दे?बॉलीवुड के 'किंग ऑफ रोमांस' राजेश खन्ना ने अपनी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना को यही 'कूल' और अनोखी सलाह दी थी। ट्विंकल खन्ना ने अपने पिता को याद करते हुए इस दिलचस्प और भावुक किस्से का खुलासा अपनी वेबसाइट 'ट्वीक इंडिया' के जरिए किया था।

एक नहीं, हमेशा 4 बॉयफ्रेंड बनाओ

ट्विंकल खन्ना जब बड़ी हो रही थीं और उन्होंने डेटिंग की दुनिया में कदम रखा, तो उनके गाइड कोई और नहीं बल्कि उनके सुपरस्टार डैड थे। ट्विंकल ने बताया था कि उनके पिता राजेश खन्ना का डेटिंग को लेकर नजरिया बेहद व्यावहारिक और थोड़ा हटकर था।

ट्विंकल के मुताबिक, एक बार उनके पिता ने उनसे कहा था, कभी भी सिर्फ एक बॉयफ्रेंड मत बनाओ, एक वक्त में हमेशा चार बॉयफ्रेंड रखो। इससे यह फायदा होगा कि तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा।

दरअसल, राजेश खन्ना का मानना था कि अगर कोई लड़की केवल एक व्यक्ति पर निर्भर रहती है और वह रिश्ता टूट जाता है, तो वह पूरी तरह बिखर जाती है। वे अपनी बेटी को उस गंभीर 'हार्टब्रेक' और इमोशनल दर्द से बचाना चाहते थे। हालांकि, इस मजेदार सलाह के पीछे पिता का अपनी बेटी के प्रति गहरा अगाध प्रेम छिपा था।

ट्विंकल ने इस पर बेहद भावुक बात लिखते हुए कहा था, मैंने उन्हें (राजेश खन्ना) कभी नहीं बताया कि दुनिया में मेरे दिल को तोड़ने की ताकत रखने वाला एकमात्र व्यक्ति खुद मेरे पिता ही थे।

स्कॉच का पहला घूंट और दोस्तों जैसी बॉन्डिंग

राजेश खन्ना सिर्फ एक पिता नहीं, बल्कि ट्विंकल के पहले सच्चे दोस्त थे। ट्विंकल ने खुलासा किया था कि काका ही वह पहले इंसान थे जिन्होंने उनके हाथ में स्कॉच से भरा ग्लास थमाया था और उन्हें शराब का पहला घूंट चखाया था। दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं था, वे आपस में अपनी लव-लाइफ को लेकर भी खुलकर चर्चा करते थे।

ट्विंकल ने एक और मजेदार वाकया साझा किया था कि कैसे राजेश खन्ना अपने लिए एक आदर्श पार्टनर की तलाश कर रहे थे। राजेश खन्ना चाहते थे कि कोई ऐसी महिला हो जो उनकी गोद में सिर रखकर लेटे और दोनों एक साथ एक ही किताब पढ़ें। इस पर ट्विंकल ने हंसते हुए अपने पिता से कहा था, "डैड, यह उम्मीद बिल्कुल अजीब है! अगर वह महिला धीरे पढ़ने वाली निकली तो? आप बस एक ऐसी अच्छी महिला ढूंढिए जो आपकी बकवास बर्दाश्त कर सके, उतना ही काफी होगा।"

अक्सर कहा जाता है कि पुराने दौर में लोग बेटे की चाहत रखते थे, लेकिन राजेश खन्ना के लिए उनकी बेटियां ही उनका संसार थीं। ट्विंकल खन्ना का जन्म 29 दिसंबर को हुआ था, जो कि खुद राजेश खन्ना का भी जन्मदिन है। ट्विंकल ने बताया था कि उनके पिता उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा मानते थे, जो उन्हें उनके 31वें जन्मदिन पर मिला था। काका ने कभी भी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी और ट्विंकल को हमेशा एक स्वतंत्र और बेबाक लड़की के रूप में पाला।