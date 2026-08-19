राज कुंद्रा ने बयां किया आर्थर रोड जेल का खौफनाक मंजर, शिल्पा शेट्टी से तलाक की अफवाहों के बीच आ गए थे खुदकुशी के ख्याल

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान राज कुंद्रा ने साल 2021 के चर्चित पोर्नोग्राफी मामले और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बिताए अपने 63 दिनों के दर्दनाक अनुभव को खुलकर साझा किया। इस दौरान उन्होंने जेल की भयावह परिस्थितियों और उस दौर में फैली अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी अफवाहों पर कई बड़े खुलासे किए।

राज कुंद्रा ने बताया कि आर्थर रोड जेल में बिताए दिन बेहद चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण थे। उन्होंने जेल के भीतर की क्षमता से अधिक भीड़भाड़ की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि जिस बैरक में महज 50 कैदियों के रहने की व्यवस्था थी, वहां सैंकड़ों लोगों को एक साथ रखा गया था।

जेल में अपने खान-पान और शारीरिक स्थिति पर बात करते हुए राज कुंद्रा ने खुलासा किया कि 63 दिनों की कस्टडी के दौरान वह मुख्य रूप से सिर्फ पारले-जी बिस्किट और पानी के सहारे ही जीवित रहे। इस मानसिक और शारीरिक तनाव के कारण उनका वजन लगभग 17 से 18 किलोग्राम तक घट गया था।

शिल्पा शेट्टी से तलाक की अफवाहों ने तोड़ा हौसला

कस्टडी के दौरान राज कुंद्रा पहले से ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, लेकिन मीडिया में आई एक खबर ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। राज ने याद करते हुए बताया कि एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनकी पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी उनसे तलाक लेने जा रही हैं और उन्हें छोड़कर अलग हो रही हैं।

उस दौर को याद करते हुए राज कुंद्रा ने कहा, मैं वहां किसी तरह खुद को संभाल रहा था। लेकिन जिस दिन तलाक की अफवाह आई, उस रात मैं सो नहीं सका। मुझे लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा है, क्योंकि मेरे लिए मेरी पत्नी और मेरा परिवार ही सबसे बढ़कर है। उस रात मेरे मन में अपनी जिंदगी खत्म करने का ख्याल आया था।

एक फोन कॉल ने बदला नजरिया

निराशा के उस दौर में शिल्पा शेट्टी ही राज कुंद्रा की सबसे बड़ी ताकत बनीं। राज ने बताया कि अगले दिन जब उनकी शिल्पा से फोन पर बात हुई, तो शिल्पा ने इन तमाम अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया।

राज के मुताबिक, शिल्पा ने उनसे कहा, यह सब बकवास खबरें हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शिल्पा के इन शब्दों ने राज को भारी आत्मबल दिया। उन्होंने कहा कि उस एक कॉल के बाद उन्हें महसूस हुआ कि जब उनकी पत्नी उनके साथ खड़ी है, तो वे दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।

क्या था पूरा मामला?

साल 2021 में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मड आइलैंड स्थित एक बंगले में छापेमारी के बाद एक संदिग्ध रैकेट का पर्दाफाश किया था, जहां कथित तौर पर एडल्ट फिल्में शूट की जा रही थीं। जांच आगे बढ़ने पर 'हॉटशॉट्स' और 'बॉलीफेम' जैसे मोबाइल ऐप्स के जरिए सामग्री प्रसारित करने की बात सामने आई।

जुलाई 2021 को मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का आरोप था कि कुंद्रा की कंपनी 'वियान इंडस्ट्रीज' इन ऐप्स के संचालन और वितरण से जुड़ी हुई थी। सितंबर 2021 में क्राइम ब्रांच ने इस मामले में लगभग 1,467 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि, राज कुंद्रा ने इन सभी आरोपों को हमेशा नकारते हुए खुद को बेकसूर बताया।