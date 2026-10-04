'डिंपल क्वीन' रचिता राम के जन्मदिन पर फैन ने पार की हद, अचानक खींच दिए एक्ट्रेस के दोनों गाल

कन्नड़ सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री और 'डिंपल क्वीन' के नाम से मशहूर रचिता राम के जन्मदिन के खास मौके पर एक बेहद असहज और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अपने बर्थडे पर फैंस के बीच खुशियां बांट रहीं अभिनेत्री के साथ एक फैन ने ऐसी सीमा पार कर दी, जिससे वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया।

सेल्फी लेने के बहाने पास आए एक युवक ने अचानक रचिता राम के दोनों गाल पकड़कर जोर से खींच दिए। हालांकि, इस अमर्यादित व्यवहार के बावजूद रचिता राम ने जिस संयम और समझदारी से स्थिति को संभाला, उसकी चौतरफा सराहना हो रही है।

#RachitaRam REACTION When Her Fan Touches her Cheeks OREYYYY https://t.co/AylaLvRkkE — GetsCinema (@GetsCinema) October 3, 2026

जश्न के माहौल में अचानक घटी अप्रिय घटना

रचिता राम अपने जन्मदिन के खास अवसर पर अपने प्रशंसकों से मिलने और उनका आभार व्यक्त करने के लिए पहुंची थीं। कार्यक्रम में भारी संख्या में फैंस उनकी एक झलक पाने और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए उत्सुक थे। अभिनेत्री भी बड़ी सादगी और चेहरे पर मुस्कान लिए हर एक फैन के साथ फोटो खिंचवा रही थीं।

इसी दौरान भीड़ से निकलकर एक प्रशंसक उनके पास आया। उसने पहले बेहद सामान्य तरीके से रचिता के साथ सेल्फी ली और मुस्कुराते हुए हाथ भी मिलाया। लेकिन इसके तुरंत बाद उसने बिना इजाजत अचानक अपने दोनों हाथों से अभिनेत्री के चेहरे को पकड़ा और उनके गाल खींचते हुए वहां से निकल गया।

Another fan pinching Rachitha Ram’s cheek https://t.co/bCCILOCW3Y — Bujji kanna (@bujji_kannna) October 3, 2026

सहम गईं 'डिंपल क्वीन', फिर भी बनाए रखी मुस्कान

सार्वजनिक जगह पर अचानक हुए इस शारीरिक स्पर्श और अमर्यादित हरकत से रचिता राम एक पल के लिए पूरी तरह हैरान और असहज हो गईं। किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह की घटना मानसिक रूप से झकझोर देने वाली हो सकती है।

लेकिन रचिता ने खुद पर तुरंत काबू पाया। उन्होंने न तो कोई गुस्सा जाहिर किया और न ही माहौल को बिगड़ने दिया। उन्होंने तुरंत अपने चेहरे पर वही सहज मुस्कान वापस लाई और अन्य फैंस से मिलना व तस्वीरें खिंचवाना जारी रखा। उनका यह पेशेवर रवैया और परिपक्वता अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है।

सोशल मीडिया पर यूजर्स रचिता राम के इस धैर्य और कूल अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, कई लोगों ने सेलेब्रिटीज की सुरक्षा और निजी दायरे का सम्मान न करने वाले ऐसे सिरफिरे फैंस पर कड़ा गुस्सा जाहिर किया है।

कौन हैं रचिता राम? जानें उनकी फैमिली और करियर बैकग्राउंड

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में रचिता राम की अपनी एक अलग पहचान है। फैंस उन्हें प्यार से 'डिंपल क्वीन' कहकर पुकारते हैं। रचिता राम को अभिनय और कला का हुनर विरासत में मिला है। उनके पिता के.एस. राम खुद एक जाने-माने भरतनाट्यम नर्तक रहे हैं, जिससे उनके घर में हमेशा से सांस्कृतिक माहौल रहा। रचिता ने भी शास्त्रीय नृत्य की बारीकियां सीखी हैं।

अपने करियर की शुरुआत उन्होंने कन्नड़ टेलीविजन धारावाहिकों से की थी। साल 2013 में उन्हें चैलेंजिंग स्टार दर्शन के साथ फिल्म 'बुलबुल' में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 'रन्ना', 'अय्यारे', 'सीताराम कल्याणा' जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। हाल ही में उन्हें मेगास्टार रजनीकांत की बहुचर्चित फिल्म 'कूली' को लेकर भी चर्चाओं में देखा गया है।