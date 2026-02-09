प्राइम वीडियो ने किया म्यूज़िकल ड्रामेडी 'बैंडवाले' के वर्ल्डवाइड प्रीमियर का ऐलान

प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली हिंदी सीरीज 'बैंडवाले' की दुनिया भर में प्रीमियर की तारीख 13 फरवरी घोषित कर दी है। ‘बैंडवाले’ को अंकुर तिवारी और स्वानंद किरकिरे ने बनाया और लिखा है, और इसका निर्देशन अक्षत वर्मा और अंकुर तिवारी ने किया है। यह प्राइम ओरिजिनल सीरीज़ OML एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है।

रतलाम में आधारित यह कहानी मरियम नाम की एक युवा कवयित्री की है, जो अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता की तलाश में गुमनाम रहकर अपनी कविताएं ऑनलाइन साझा करना शुरू करती है। कौसर मुनीर द्वारा लिखी गई ये कविताएं मरियम की भावनाओं की एक शांत लेकिन असरदार अभिव्यक्ति बन जाती हैं, वे भावनाएं जिन्हें वह खुलकर कह नहीं पाती। मरियम की यह यात्रा उसके दो करीबी दोस्तों और बैंडमेट्स रोबो और डीजे साइको के साथ आगे बढ़ती है।

दोनों दोस्त मरियम के जीवन में संगीत, हास्य और साथ लेकर आते हैं। जहां मरियम कविता के ज़रिए खुद को व्यक्त करती है, वहीं रोबो और डीजे साइको तीनों को उनकी साझा रचनात्मक ऊर्जा और सपनों पर विश्वास के ज़रिए जोड़कर रखते हैं। इस सीरीज़ के केंद्र में एक समृद्ध और विविध संगीतात्मक दुनिया है, जो इसके किरदारों के भीतर की भावनाओं को दर्शाती है।

इसमें यशराज मुखाटे का ओरिजिनल म्यूज़िक शामिल हैं, जो किसी लंबे फॉर्मेट की सीरीज़ के लिए उनका पहला संगीत कार्य है। कहानी की भावनात्मक यात्रा में संगीत की बहुत अहम भूमिका है। चूंकि इसके निर्माता अंकुर तिवारी और स्वानंद किरकिरे खुद भी संगीतकार हैं, इसलिए ‘बैंडवाले’ में एक मजबूत संगीत संवेदना देखने को मिलती है, जो इस ड्रामेडी को और भी गहराई और प्रभाव देती है।

इस सीरीज़ में शालिनी पांडे, ज़हान कपूर, स्वानंद किरकिरे, संजना दीपु, आशीष विद्यार्थी और अनुपमा कुमार जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे। ‘बैंडवाले’ का प्रीमियर 13 फ़रवरी को भारत सहित दुनिया के 240 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर विशेष रूप से किया जाएगा।

प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और हेड ऑफ ओरिजिनल्स, निखिल मधोक ने कहा, बैंडवाले एक सादगी भरी और दिल को छू लेने वाली कॉमेडी-ड्रामा सीरीज़ है, जो संगीत, हास्य और भावनाओं का खूबसूरत मेल पेश करती है, और जिसकी कहानी हमारी जानी-पहचानी ज़िंदगी की सच्चाइयों से जुड़ी है। यह सीरीज़ क्रिएटर-फर्स्ट स्टोरीटेलिंग पर हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

OML एंटरटेनमेंट के CEO तुषार कुमार ने कहा, असल में यह सीरीज़ अपनी पहचान खोजने और उन उम्मीदों को चुनौती देने की कहानी है, जो व्यक्ति खुद नहीं चुनता, बल्कि उस पर थोप दी जाती हैं। प्राइम वीडियो के साथ एक बार फिर काम करना हमारे लिए बेहद संतोषजनक रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि वे क्रिएटर-केंद्रित कहानियों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने में लगातार समर्थन देते हैं। अंकुर तिवारी और स्वानंद किरकिरे के साथ मिलकर, एक शानदार कलाकारों और क्रू की टीम के साथ मरियम की यात्रा को पर्दे पर लाना हमारे लिए एक यादगार अनुभव रहा है।