'प्रेम कीटाणु' का धमाकेदार टीजर रिलीज, वीर पहाड़िया और आफिया सैयद की जोड़ी मचाएगी धूम

अवनिका फिल्म्स ने अपनी पहली फिल्म 'प्रेम कीटाणु' का टीजर जारी कर दिया है। यह फिल्म फार्स फिल्म्स के साथ मिलकर भावना स्टूडियोज के सहयोग से पेश की गई है और इसे गौरव वर्मा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म का निर्देशन अपूर्व सिंह कार्की ने किया है।

फिल्म में वीर पहाड़िया, आफिया सैयद, अपारशक्ति खुराना, राकेश बेदी और निखिल विजय नजर आएंगे। फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

टीजर में आज के युवा भारतीयों की एक मजेदार और अपनी-सी लगने वाली दुनिया दिखाई गई है। इसमें अफरा-तफरी, हास्य और अपने सपनों को पूरा करने की चाह नजर आती है। टीजर में युवाओं से जुड़ा एक जोशीला साउंडट्रैक भी है, जो इसके एनर्जेटिक और शरारती अंदाज को और मजेदार बनाता है। टीजर रंगीन और तेज-तर्रार है, जो अच्छे म्यूजिक और भरपूर मस्ती की झलक देता है, लेकिन फिल्म की पूरी कहानी सामने नहीं लाता।

निर्देशक अपूर्व सिंह कार्की कहते हैं, मैं ‘प्रेम कीटाणु’ को दर्शकों के सामने लाने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। यह दिल, हास्य, दोस्ती और उन छोटी-छोटी चीजों की कहानी है, जो बड़े होने के दौरान हमारी जिंदगी को यादगार बनाती हैं। मुझे यह दुनिया बहुत पसंद है और ‘प्रेम कीटाणु’ में शुरू से ही एक अलग तरह की ताजगी थी, जिसने मुझे अपनी ओर खींचा।

उन्होंने कहा, इस दुनिया और इन किरदारों को समझने में मुझे बहुत मजा आया। इन लड़कों में एक अलग तरह का पागलपन, मासूमियत और अपनापन है, जो मुझे उम्मीद है कि फिल्म में भी नजर आएगा। मैं दर्शकों के सामने इसे बड़े पर्दे पर लाने के लिए बहुत उत्साहित हूं और उम्मीद करता हूं कि दर्शक ‘प्रेम कीटाणु’ को उतना ही प्यार देंगे, जितना इसे बनाने में हमें मिला है।

‘प्रेम कीटाणु’ का टीजर अवनिका फिल्म्स के उस मकसद को दिखाता है, जिसमें वह हास्य और दिल से जुड़ी कहानियां दर्शकों तक पहुंचाना चाहती है।