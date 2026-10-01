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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 1 October 2026 (10:41 IST)

प्रत्यूषा बनर्जी केस में 10 साल बाद बड़ा फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल राज सिंह को किया डिस्चार्ज

Pratyusha Banerjee Death Case
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (10:42 IST)
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'बालिका वधू' फेम अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी की मौत के 10 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रत्यूषा के तत्कालीन बॉयफ्रेंड और एक्टर-प्रोड्यूसर राहुल राज सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले से पूरी तरह डिस्चार्ज कर दिया है।
 
बॉम्बे हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिवकुमार डिगे ने राहुल राज सिंह की डिस्चार्ज याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। इससे पहले अगस्त 2023 में डिंडोशी सेशन कोर्ट ने राहुल की डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
 
क्या था पूरा मामला?
1 अप्रैल 2016 को 24 वर्षीय अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी मुंबई के गोरेगांव वेस्ट स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई थीं। उनकी मौत के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने प्रत्यूषा के परिजनों की शिकायत पर राहुल राज सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और मारपीट का मामला दर्ज किया था।
जुलाई 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल को अग्रिम जमानत दे दी थी। इसके बाद अप्रैल 2018 में बांगुर नगर पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की थी। राहुल राज सिंह ने अपने अधिवक्ता श्रेयंश मिठारे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 
 
याचिका में राहुल ने दावा किया कि वे और प्रत्यूषा दिसंबर 2016 में शादी करने वाले थे। हालांकि, प्रत्यूषा अपने माता-पिता के लगातार वित्तीय और व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण मानसिक रूप से काफी परेशान थीं। राहुल का कहना था कि जब उन्होंने प्रत्यूषा को अपने माता-पिता को बिना वजह पैसे देने से रोका, तो उनके रिश्तों में दरार आने लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रत्यूषा के माता-पिता अपनी बेटी की कमाई से फिजूलखर्ची कर रहे थे।
 
राहुल की ओर से तर्क दिया गया कि प्रत्यूषा एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला थीं। यदि वे इस रिश्ते से परेशान होतीं, तो किसी भी समय अलग हो सकती थीं, लेकिन उन्होंने साथ रहना चुना। मामले की सुनवाई के दौरान राहुल के वकील ने घटना वाले दिन दोनों के बीच हुई आखिरी टेलीफोनिक बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश किया।
 
प्रत्यूषा की मां के आरोप
दूसरी तरफ, प्रत्यूषा की मां ने राहुल पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि राहुल एक पजेसिव बॉयफ्रेंड थे, जो प्रत्यूषा के साथ शारीरिक व मानसिक मारपीट करते थे और उनके पैसों का दुरुपयोग करते थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि राहुल ने प्रत्यूषा को उनके परिवार से पूरी तरह अलग कर दिया था।
 
हालांकि, हाईकोर्ट ने सबूतों और परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए पाया कि मामले को ट्रायल तक ले जाना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, क्योंकि बिना किसी सुसाइड नोट और प्रत्यक्ष साक्ष्य के उकसावे का मामला सिद्ध नहीं होता। अदालत के इस फैसले से 10 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे राहुल राज सिंह को बड़ी राहत मिली है।
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