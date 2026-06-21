रविवार, 21 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. prabhas wallpaper karn theory kalki 2 spirit update nag ashwin sandeep reddy vanga
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 21 जून 2026 (15:22 IST)

प्रभास की छोटी सी झलक ने 'कल्कि 2' और 'स्पिरिट' को लेकर फैंस के बीच छेड़ी चर्चा!

Prabhas trending news
प्रभास एक बार फिर सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाए हुए हैं, और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि फैंस उन्हें 'दुनिया का सबसे महान एक्टर' क्यों कहते हैं। बिना किसी नई फिल्म के अनाउंसमेंट, बिना किसी टीज़र लॉन्च या बिना किसी पब्लिक अपीयरेंस के भी, इस एक्टर ने कुछ छोटी-छोटी चीजों के जरिए ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, जो देखते ही देखते बड़े ट्रेंडिंग टॉपिक्स बन गए।
 
इस नए बज की शुरुआत तब हुई जब प्रभास और डायरेक्टर नाग अश्विन का 'सिंग गीतम' के लिए एक प्रमोशनल वीडियो सामने आया। फैंस ने तुरंत नोटिस किया कि प्रभास के फोन पर 'कर्ण' की थीम वाला एक वॉलपेपर लगा हुआ था, और बस उस एक छोटी सी झलक ने ही सोशल मीडिया पर कयासों का बाजार गर्म कर दिया।
 
कुछ ही घंटों के भीतर, उस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर हर तरफ फैल गए। फैंस 'कल्कि 2' (Kalki 2) से इसके कनेक्शन और सीक्वल में इसके मायने को लेकर लगातार चर्चा करने लगे। इंटरनेट एक बार फिर नई-नई थ्योरीज से भर गया, जो यह दिखाता है कि इस एक्टर और उनकी फिल्मों को लेकर लोगों में कितनी जबरदस्त उत्सुकता है।
इस एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, फिल्म मेकर संदीप रेड्डी वांगा ने हाल ही में फिल्म 'स्पिरिट' से जुड़ा एक सिंपल सा अपडेट शेयर किया। इस पोस्टर में सिर्फ वांगा और प्रभास की परछाई नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी यह देखते ही देखते इंटरनेट पर टॉकिंग पॉइंट बन गया। बेहद सिंपल होने के बावजूद, इस अपडेट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और फैंस इस झलक को सेलिब्रेट करते हुए आगे की डिटेल्स का बेसब्री से इंतजार करने लगे।
 
इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रभास इसी संडे से 'स्पिरिट' के शूटिंग शेड्यूल को जॉइन करने वाले हैं, और फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग चंचलगुड़ा जेल में होने की खबर है। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन इस खबर ने प्रोजेक्ट को लेकर फैंस की उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ा दिया है।
फोन के एक मामूली वॉलपेपर से लेकर एक सस्पेंस भरे पोस्टर अपडेट तक, प्रभास ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार क्यों हैं। बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो इतनी छोटी सी अपडेट से भी सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी लहर ला देते हैं। यह चीज़ उनके उस रूतबे को और मजबूत करती है कि वह एक सच्चे पैन-इंडिया स्टार हैं, जिनकी हर छोटी बात एक बड़ा ट्रेंड बन जाती है।
 
पाइपलाइन में कई बड़ी फिल्मों के होने के साथ, फैंस प्रभास की आने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें 'फौजी', 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' शामिल हैं। जैसे-जैसे इन फिल्मों को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है, यह एक्टर इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और मच-अवेटीड रिलीज के केंद्र में बना हुआ है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
​'बंटवारा 1947' की रिलीज से पहले करण देओल ने पापा सनी देओल पर लुटाया प्यार, फादर्स डे पर लिखा दिल छू लेने वाला नोट

​'बंटवारा 1947' की रिलीज से पहले करण देओल ने पापा सनी देओल पर लुटाया प्यार, फादर्स डे पर लिखा दिल छू लेने वाला नोट

​'बंटवारा 1947' की रिलीज से पहले करण देओल ने पापा सनी देओल पर लुटाया प्यार, फादर्स डे पर लिखा दिल छू लेने वाला नोटएक दमदार मोशन पोस्टर के जरिए अपना असर छोड़ने के बाद, 'बंटवारा 1947' के मेकर्स ने अब फिल्म के कुछ बेहद शानदार कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए हैं। इन पोस्टर्स में हिम्मत, मासूमियत और कभी न हार मानने वाला जज्बा साफ दिखाई दे रहा है। 'आमिर खान प्रोडक्शंस' के बैनर तले बन रही यह फिल्म त्याग, उम्मीद और इंसानी हौसले की एक बेहद इमोशनल कहानी पर्दे पर लाने वाली है।

प्रभास की छोटी सी झलक ने 'कल्कि 2' और 'स्पिरिट' को लेकर फैंस के बीच छेड़ी चर्चा!

प्रभास की छोटी सी झलक ने 'कल्कि 2' और 'स्पिरिट' को लेकर फैंस के बीच छेड़ी चर्चा!प्रभास एक बार फिर सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाए हुए हैं, और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि फैंस उन्हें 'दुनिया का सबसे महान एक्टर' क्यों कहते हैं। बिना किसी नई फिल्म के अनाउंसमेंट, बिना किसी टीज़र लॉन्च या बिना किसी पब्लिक अपीयरेंस के भी, इस एक्टर ने कुछ छोटी-छोटी चीजों के जरिए ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, जो देखते ही देखते बड़े ट्रेंडिंग टॉपिक्स बन गए।

ट्विंकल खन्ना को पिता राजेश खन्ना ने क्यों दी थी एक साथ 4 बॉयफ्रेंड बनाने की सलाह?

ट्विंकल खन्ना को पिता राजेश खन्ना ने क्यों दी थी एक साथ 4 बॉयफ्रेंड बनाने की सलाह?बॉलीवुड में पिता और बेटी के रिश्तों की कई खूबसूरत मिसालें मौजूद हैं, लेकिन भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और उनकी लाडली बेटी ट्विंकल खन्ना का रिश्ता सबसे जुदा और अनोखा था। आमतौर पर भारतीय समाज में पिता अपनी बेटियों के अफेयर्स या डेटिंग लाइफ को लेकर काफी पजेसिव और सख्त होते हैं।

फादर्स डे पर पश्मीना रोशन का इमोशनल पोस्ट, पिता राजेश रोशन के साथ शेयर किया बचपन का वीडियो

फादर्स डे पर पश्मीना रोशन का इमोशनल पोस्ट, पिता राजेश रोशन के साथ शेयर किया बचपन का वीडियोबॉलीवुड एक्ट्रेस पश्मीना रोशन ने 'फादर्स डे' और 'वर्ल्ड म्यूजिक डे' के खास मौके पर अपने पिता, दिग्गज संगीतकार राजेश रोशन को बेहद भावुक अंदाज में सबसे बेस्ट पिता के साथ बेस्ट संगीतकार भी कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बचपन का एक प्यारा वीडियो साझा किया है, जिसमें पिता-पुत्री के खूबसूरत और अनमोल पल कैद हैं। इस वीडियो में परिवार और संगीत, दोनों के प्रति उनके प्रेम को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है।

'मैं वापस आऊंगा' ने किया कमाल, दूसरे वीकेंड में 130% उछाल, इम्तियाज अली बोले- जनता के प्यार ने बदल दी फिल्म की किस्मत

'मैं वापस आऊंगा' ने किया कमाल, दूसरे वीकेंड में 130% उछाल, इम्तियाज अली बोले- जनता के प्यार ने बदल दी फिल्म की किस्मतइम्तियाज अली की हालिया रिलीज रोमांटिक-पार्टीशन ड्रामा 'मैं वापस आऊंगा' ने सिनेमाघरों में वो कर दिखाया है, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पहले वीकेंड में महज 5.50 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन करने वाली इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते में ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि इसे 'राख से उठ खड़ा हुआ फीनिक्स' कहा जा रहा है।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com