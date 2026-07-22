  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. prabhas tops ormax media stars india loves ranking june 2026 most loved male film star
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (16:12 IST)

प्रभास बने देश के सबसे पसंदीदा स्टार, ऑरमैक्स रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान

Prabhas
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (16:14 IST)
google-news
पैन-इंडिया सुपरस्टार प्रभास ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता का परचम लहराते हुए जून 2026 के लिए ऑरमैक्स मीडिया की ‘स्टार्स इंडिया लव्स’ रैंकिंग में देश के सबसे पसंदीदा मेल फिल्म स्टार का पहला स्थान हासिल किया है। देशभर के दर्शकों की पसंद को दर्शाने वाली इस रैंकिंग में प्रभास ने भारतीय सिनेमा के कई बड़े सितारों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 
 
यह उपलब्धि विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों के बीच प्रभास की व्यापक लोकप्रियता और मजबूत प्रशंसक आधार को रेखांकित करती है। ‘बाहुबली’ फ्रेंचाइजी से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले प्रभास ने ‘सालार’ और ‘कल्कि 2898 एडी’ जैसी फिल्मों के जरिए लगातार अपनी स्टार पावर साबित की है। 
प्रभास की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, विविध किरदारों को निभाने की क्षमता और पूरे देश के दर्शकों को जोड़ने वाली अपील ने उन्हें भारतीय सिनेमा का एक बड़ा पैन-इंडिया सितारा बना दिया है।
 
यह सम्मान ऐसे समय में मिला है जब प्रभास के लिए वर्ष 2026 बेहद सफल रहा है। उनकी फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ को हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कारों में सम्मान मिला है। वहीं उनकी आगामी फिल्मों ‘फौजी’, ‘स्पिरिट’, ‘सालार 2’ और ‘कल्कि 2898 एडी पार्ट 2’ को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है।
 
फिल्म विशेषज्ञों का मानना है कि प्रभास की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और बड़े बजट की फिल्मों में उनकी मौजूदगी उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली सितारों में बनाए हुए है। ऑरमैक्स की ताजा रैंकिंग भी इस बात की पुष्टि करती है कि प्रभास वर्तमान समय के सबसे पसंदीदा और चर्चित फिल्म सितारों में शामिल हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'बंटवारा 1947' का नया गाना 'कहां चले गए हो राम' रिलीज, शबाना आज़मी की भावुक प्रार्थना ने जीता दिल

प्रभास बने देश के सबसे पसंदीदा स्टार, ऑरमैक्स रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान

प्रभास बने देश के सबसे पसंदीदा स्टार, ऑरमैक्स रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थानपैन-इंडिया सुपरस्टार प्रभास ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता का परचम लहराते हुए जून 2026 के लिए ऑरमैक्स मीडिया की ‘स्टार्स इंडिया लव्स’ रैंकिंग में देश के सबसे पसंदीदा मेल फिल्म स्टार का पहला स्थान हासिल किया है। देशभर के दर्शकों की पसंद को दर्शाने वाली इस रैंकिंग में प्रभास ने भारतीय सिनेमा के कई बड़े सितारों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

'बंटवारा 1947' का नया गाना 'कहां चले गए हो राम' रिलीज, शबाना आज़मी की भावुक प्रार्थना ने जीता दिल

'बंटवारा 1947' का नया गाना 'कहां चले गए हो राम' रिलीज, शबाना आज़मी की भावुक प्रार्थना ने जीता दिलआमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म 'बंटवारा 1947' इस साल की सबसे चर्चित भारतीय फिल्मों में से एक है। फिल्म की घोषणा, दमदार फर्स्ट पोस्टर और शानदार टीजर के बाद से ही इसे लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म प्यार, त्याग और हिम्मत की एक भावुक कहानी दिखाएगी।

अनुराग कश्यप की 'चार दीवारी' पहुंची इंटरनेशनल मंच पर, फैंटासिया फिल्म फेस्टिवल 2026 में होगी स्क्रीनिंग

अनुराग कश्यप की 'चार दीवारी' पहुंची इंटरनेशनल मंच पर, फैंटासिया फिल्म फेस्टिवल 2026 में होगी स्क्रीनिंगफिल्मकार अनुराग कश्यप और रंजन सिंह द्वारा प्रस्तुत की जा रही निर्देशक सैयद शादान की साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर शॉर्ट फिल्म 'चार दीवारी' का नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर 30 जुलाई को कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित प्रतिष्ठित फैंटासिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में होगा। शिवेक गुप्ता और सैयद शादान द्वारा निर्मित 'चार दीवारी' इस वर्ष फैंटासिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई चुनिंदा भारतीय फिल्मों में शामिल है।

छात्रों पर लाठीचार्ज से भड़के नसीरुद्दीन शाह, बोले- युवा हिम्मत न हारें, पूरा देश आपके साथ है

छात्रों पर लाठीचार्ज से भड़के नसीरुद्दीन शाह, बोले- युवा हिम्मत न हारें, पूरा देश आपके साथ हैNEET के कथित पेपर लीक मामले को लेकर राजधानी दिल्ली की सड़कों पर माहौल गर्म है। छात्रों और युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में CJP के 'चलो संसद' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए पुलिसिया लाठीचार्ज के बाद सिनेमा जगत से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं।

Bigg Boss 20 का हुआ ऐलान, मेकर्स ने दिखाई पहली आधिकारिक झलक

Bigg Boss 20 का हुआ ऐलान, मेकर्स ने दिखाई पहली आधिकारिक झलकटीवी का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस' के हर सीजन को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। सलमान खान सालों से 'बिग बॉस' को होस्ट करते नजर आ रहे हैं। दो दशकों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा यह शो अब अपने 20वें सीजन के साथ इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।