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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 24 October 2026 (11:03 IST)

'फौजी' बनकर अंग्रेजों से भिड़ेंगे प्रभास, दमदार टीजर आया सामने, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

Prabhas birthday
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (11:05 IST)
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भारतीय सिनेमा के पैन-इंडिया सुपरस्टार प्रभास के 47वें जन्मदिन के अवसर पर उनके प्रशंसकों को एक नहीं, बल्कि दो-दो बड़े सरप्राइज मिले हैं। एक तरफ जहां उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'फौजी' का बहुप्रतीक्षित टीज़र जारी कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ सुपरहिट फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल की शूटिंग से जुड़ा एक विशेष बीटीएस वीडियो साझा किया गया है। 
 
हिटलर और नेताजी के संवाद के साथ 'फौजी' की ग्रिट्टी शुरुआत
निर्देशक हनु राघवपुड़ी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'फौजी' के टीजर ने रिलीज होते ही दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। टीजर की शुरुआत जर्मनी की राजधानी बर्लिन से होती है, जहां एडोल्फ हिटलर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच भारत में ब्रिटिश उत्पीड़न को लेकर एक गंभीर और ऐतिहासिक बातचीत दिखाई गई है।
 
इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच टीज़र में प्रभास का प्रवेश एक निडर और बागी सैनिक के रूप में होता है। फिल्म में प्रभास एक ऐसे अकेले योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी वीरता और रणनीति से ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिल जाती हैं। एक्शन से भरपूर और देशभक्ति के जज्बे से लबरेज यह टीज़र दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने का पूरा माद्दा रखता है।
 
विशाल पैमाने पर बनी है 'फौजी', इस दिन होगी रिलीज
'फौजी' का निर्माण बड़े पैमाने पर मैथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले किया जा रहा है और टी-सीरीज़ (T-Series) इसे प्रस्तुत कर रही है। फिल्म के निर्माता नवीन यरनेनी, वाई. रवि शंकर और भूषण कुमार हैं।
 
निर्माताओं ने टीज़र के साथ ही फिल्म की आधिकारिक रिलीज़ डेट का भी ऐलान कर दिया है। यह पीरियड-एक्शन ड्रामा 19 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में बड़े पर्दे पर दस्तक देगा। प्रभास ने स्वयं इस टीज़र को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर फैंस के साथ अपनी खुशी साझा की।
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