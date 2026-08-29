  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. poonam pandey hot and glamorous photos in silver shimmery gown strapless dress
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (17:28 IST)

पूनम पांडे ने सिल्वर शिमरी गाउन में ढाया कहर, बोल्ड लुक ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

Poonam Pandey latest photos
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (17:31 IST)
google-news
बॉलीवुड और मॉडलिंग की दुनिया में अपने बेबाक अंदाज और बोल्ड फैशन सेंस के लिए जानी जाने वाली पूनम पांडे अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। हाल ही में पूनम पांडे ने अपने नए फोटोशूट की बेहद हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं। 
 
तस्वीरों में पूनम पांडे बेहद खूबसूरत और सिजलिंग सिल्वर शिमरी स्ट्रैपलेस गाउन पहने नजर आ रही हैं। यह ड्रेस पूरी तरह से सेक्विन और मैटेलिक शिमर वर्क से सजी हुई है, जो लाइट की रोशनी में जबरदस्त स्पार्कल इफेक्ट दे रही है।

 
ड्रेस का अपर हाफ ट्यूब/स्ट्रैपलेस पैटर्न में है, जिसमें प्लंजिंग नेकलाइन और बस्ट एरिया पर बारीक क्रिस्टल एम्बॉइडेरी का काम किया गया है। गाउन में दिया गया हाई-थाई स्लिट पूनम के टोंड लेग्स को खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर रहा है और उनके ओवरऑल लुक में एक बोल्ड तड़का लगा रहा है।
 
इस स्टनिंग सिल्वर आउटफिट के साथ पूनम ने एक्सेसरीज को मिनिमल रखा है। उन्होंने गले में एक बारीक सिंगल-लाइन डायमंड चोकर नेकलेस और कानों में मैचिंग डायमंड ड्रॉप इयररिंग्स पहने हैं। इसके अलावा उंगलियों में पहनी गई डायमंड रिंग्स उनके लुक को एक रॉयल और एलिगेंट टच देती हैं।
 
मेकअप के मामले में पूनम ने ट्रेंडिंग सॉफ्ट न्यूड ग्लैम लुक को चुना है। हाइलाइटेड चीकबोन्स और फ्लॉलेस बेस, उनकी स्किन को एकदम ग्लोइंग बना रहा है। उन्होंने अपने बालों को साइड-पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेवी कर्ल्स में खुला छोड़ा है। 
 
तस्वीरों में पूनम का कॉन्फिडेंस और उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। कभी बंद आंखों से कैमरे के सामने सिसलिंग पोज देना, तो कभी कैमरे में सीधी और तीखी नजरों से देखना—हर एक फ्रेम में पूनम का कातिलाना अंदाज साफ नजर आ रहा है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए अमिताभ बच्चन ने जताई चिंता, बोले- प्रकृति के कोप से लड़ना असंभव

पूनम पांडे ने सिल्वर शिमरी गाउन में ढाया कहर, बोल्ड लुक ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

पूनम पांडे ने सिल्वर शिमरी गाउन में ढाया कहर, बोल्ड लुक ने इंटरनेट पर मचाई सनसनीबॉलीवुड और मॉडलिंग की दुनिया में अपने बेबाक अंदाज और बोल्ड फैशन सेंस के लिए जानी जाने वाली पूनम पांडे अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। हाल ही में पूनम पांडे ने अपने नए फोटोशूट की बेहद हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं।

नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए अमिताभ बच्चन ने जताई चिंता, बोले- प्रकृति के कोप से लड़ना असंभव

नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए अमिताभ बच्चन ने जताई चिंता, बोले- प्रकृति के कोप से लड़ना असंभवनेपाल-चीन सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड (अचानक आई बाढ़) और भूस्खलन ने भयानक तबाही मचाई है। इस भीषण त्रासदी में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2,400 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में हुई भीषण तबाही पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया और ब्लॉग के माध्यम से गहरा शोक व्यक्त किया है।

National Sports Day: बॉलीवुड की वो स्पोर्ट्स फिल्में, जो सिखाती हैं हार न मानने का जज्बा

National Sports Day: बॉलीवुड की वो स्पोर्ट्स फिल्में, जो सिखाती हैं हार न मानने का जज्बास्पोर्ट्स, सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं हैं, बल्कि जुनून, संघर्ष, दृढ़ता और मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा करने के साहस की कहानी हैं। बॉलीवुड ने कई शानदार स्पोर्ट्स फिल्मों के जरिए इस भावना को बड़े पर्दे पर खूबसूरती से पेश किया है।

नोरा फतेही के बयान के बाद सुकेश चंद्रशेखर का वायरल लेटर, WhatsApp चैट और महंगे गिफ्ट्स का किया जिक्र

नोरा फतेही के बयान के बाद सुकेश चंद्रशेखर का वायरल लेटर, WhatsApp चैट और महंगे गिफ्ट्स का किया जिक्र200 करोड़ रुपये के हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग और रंगदारी मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर एक बार फिर सुर्खियों में है। सुकेश चंद्रशेखर द्वारा जेल से लिखे जा रहे लेटरों ने एंटरटेनमेंट जगत में हलचल मचा रखी है। इस बार सुकेश के निशाने पर मशहूर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही हैं।

‘हनुमान अंश’ फिल्म में ऐसा क्या है खास जो यह 'टॉक्सिक', 'आवारापन' को बॉक्स ऑफिस पर दे रही है टक्कर

‘हनुमान अंश’ फिल्म में ऐसा क्या है खास जो यह 'टॉक्सिक', 'आवारापन' को बॉक्स ऑफिस पर दे रही है टक्कर‘हनुमान अंश’ नीम करौली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक यात्रा से प्रेरित फिल्म है। कहानी एक ऐसे बालक लक्ष्मी नारायण की है, जो मां को खोने के बाद ईश्वर की तलाश में घर छोड़ देता है और आगे चलकर संत के रूप में पहचाना जाता है। फिल्म बाबा की हनुमान भक्ति, चमत्कारों और सबसे बढ़कर मानव सेवा के दर्शन को भावनात्मक अंदाज में प्रस्तुत करती है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।