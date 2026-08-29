पूनम पांडे ने सिल्वर शिमरी गाउन में ढाया कहर, बोल्ड लुक ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

बॉलीवुड और मॉडलिंग की दुनिया में अपने बेबाक अंदाज और बोल्ड फैशन सेंस के लिए जानी जाने वाली पूनम पांडे अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। हाल ही में पूनम पांडे ने अपने नए फोटोशूट की बेहद हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं।

तस्वीरों में पूनम पांडे बेहद खूबसूरत और सिजलिंग सिल्वर शिमरी स्ट्रैपलेस गाउन पहने नजर आ रही हैं। यह ड्रेस पूरी तरह से सेक्विन और मैटेलिक शिमर वर्क से सजी हुई है, जो लाइट की रोशनी में जबरदस्त स्पार्कल इफेक्ट दे रही है।





ड्रेस का अपर हाफ ट्यूब/स्ट्रैपलेस पैटर्न में है, जिसमें प्लंजिंग नेकलाइन और बस्ट एरिया पर बारीक क्रिस्टल एम्बॉइडेरी का काम किया गया है। गाउन में दिया गया हाई-थाई स्लिट पूनम के टोंड लेग्स को खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर रहा है और उनके ओवरऑल लुक में एक बोल्ड तड़का लगा रहा है।

इस स्टनिंग सिल्वर आउटफिट के साथ पूनम ने एक्सेसरीज को मिनिमल रखा है। उन्होंने गले में एक बारीक सिंगल-लाइन डायमंड चोकर नेकलेस और कानों में मैचिंग डायमंड ड्रॉप इयररिंग्स पहने हैं। इसके अलावा उंगलियों में पहनी गई डायमंड रिंग्स उनके लुक को एक रॉयल और एलिगेंट टच देती हैं।

मेकअप के मामले में पूनम ने ट्रेंडिंग सॉफ्ट न्यूड ग्लैम लुक को चुना है। हाइलाइटेड चीकबोन्स और फ्लॉलेस बेस, उनकी स्किन को एकदम ग्लोइंग बना रहा है। उन्होंने अपने बालों को साइड-पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेवी कर्ल्स में खुला छोड़ा है।

तस्वीरों में पूनम का कॉन्फिडेंस और उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। कभी बंद आंखों से कैमरे के सामने सिसलिंग पोज देना, तो कभी कैमरे में सीधी और तीखी नजरों से देखना—हर एक फ्रेम में पूनम का कातिलाना अंदाज साफ नजर आ रहा है।