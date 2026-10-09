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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 9 October 2026 (16:14 IST)

ट्रांसपेरेंट ड्रेस में पूनम पांडे ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, बोल्ड अदाओं से ढाया कहर

Poonam Pandey
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (16:17 IST)
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अपने अनूठे स्टाइल, बेबाक अंदाज और बोल्डनेस के लिए मशहूर मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पूनम ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बेहद बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं। 
 
ब्लैक एंड व्हाइट और न्यूट्रल टोन में कराए गए इस फोटोशूट में पूनम का कातिलाना अंदाज देखने लायक है। फैंस उनकी इन तस्वीरों पर दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं और उनके इस हॉट लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।   
 
तस्वीरों में पूनम पांडे एक बेहद स्ट्रैपी और ट्रांसपेरेंट मेष स्लिप ड्रेस पहनी हुई है। यह ड्रेस उनके स्लिम और टोंड फिगर को पूरी तरह से फ्लॉन्ट कर रही है। ड्रेस की पतली स्ट्रैप्स उनके कंधों से गिरती हुई एक बेहद सेंसुअस और ग्लैमरस लुक पैदा कर रही हैं। 
 
इस आउटफिट में रिवीलिंग कट और ट्रांसपेरेंट फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, जो पूनम के इस बोल्ड लुक को और भी ज्यादा आकर्षक बना रहा है। बिना किसी हैवी एक्सेसरीज के केवल इस मिनिमल आउटफिट में पूनम का यह अवतार बेहद हॉट लग रहा है।   
 
उन्होंने इस लुक के साथ न्यूड और ग्लॉसी लिपस्टिक, शार्प आईलाइनर और परफेक्ट कंटूर्ड चीकबोन्स को चुना है। चेहरे पर बना यह सेंसुअस एक्सप्रेशन हर तस्वीर में एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। 
 
इस सिजलिंग फोटोशूट में पूनम पांडे का हेयर स्टाइल उनके पूरे लुक को कम्प्लीट कर रहा है। उन्होंने अपने बालों को सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किया है।
 
इस फोटोशूट की सबसे खास बात पूनम पांडे के बोल्ड और कॉन्फिडेंट पोज हैं। पूनम पांडे का यह फोटोशूट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों पर उनके फैंस लगातार लाइक्स और कमेंट्स की बारिश कर रहे हैं।
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