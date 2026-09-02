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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (13:00 IST)

पूनम पांडे ने ब्लैक मोनोकिनी में ढाया कहर, इन्फिनिटी पूल में दिखाई बोल्ड अदाएं

Poonam Pandey viral photos
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (13:03 IST)
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बॉलीवुड और सोशल मीडिया की हॉटनेस क्वीन पूनम पांडे अपने बोल्ड अवतार के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिन्होंने नेटिजन्स के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। 
 
हरे-भरे प्राकृतिक दृश्यों और पहाड़ों के बीच बने एक इन्फिनिटी पूल से पूनम पांडे का यह लेटेस्ट फोटोशूट तेजी से वायरल हो रहा है। 
 
तस्वीरों में पूनम पांडे एक बेहद रिवीलिंग और बोल्ड ब्लैक मोनोकिनी में नजर आ रही हैं। मोनोकिनी का साइड-कटआउट और प्लंजिंग नेकलाइन उनके टोंड और कर्वी फिगर को परफेक्टली हाइलाइट कर रही है। 
 
ब्लैक कलर का यह स्विमवियर पानी के रिफ्लेक्शन और शाम के ढलते सूरज की रोशनी में बेहद ग्लैमरस और बोल्ड वाइब दे रहा है। मिनिमल एक्सेसरीज के रूप में पूनम ने कानों में छोटे डैंगलर इयररिंग्स पहने हैं, जो लुक को एलिगेंट बना रहे हैं।
 
पूनम पांडे ने इस फोटोशूट के लिए एकदम नेचुरल और रॉ लुक कैरी किया है। पानी में भीगे हुए लंबे काले बाल उनके कंधों और पीठ पर बिखरे हुए हैं, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। 
 
पूनम पांडे के उनके फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें तो वे बेहद इंटेंस, मूडी और कातिलाना हैं। कहीं वे दूर क्षितिज की ओर देखते हुए ड्रीमी लुक दे रही हैं, तो कहीं पानी के किनारे हाथ टिकाकर मुस्कुराते हुए सीधे कैमरे में देख रही हैं।
 
तस्वीरों में पूनम पांडे का आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। कभी वे पूल के किनारे बैक-पोज देकर अपनी परफेक्ट बॉडी शेप फ्लॉन्ट कर रही हैं, तो कभी अपने सिर पर हाथ रखकर बटरफ्लाई पोज देती दिख रही हैं। 
 
पूनम पांडे का यह वेकेशन और पूल फोटोशूट सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है और फैंस कमेंट सेक्शन में हार्ट व फायर इमोजी की बारिश कर रहे हैं।
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