बुधवार, 14 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Pongal 2026 Bollywood divas showcase their traditional charm in white sarees
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 14 जनवरी 2026 (15:51 IST)

पोंगल 2026: व्हाइट साड़ी में बॉलीवुड डीवाज का ट्रेडिशनल चार्म

Pongal 2026
फसलों के उत्सव का प्रतीक पोंगल में सफेद साड़ी नई शुरुआत, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। गोल्ड बॉर्डर वाली कॉटन या सिल्क साड़ी इस त्योहार को और भी खास बना देती है। हालांकि पोंगल पर पहनी जानेवाली सफ़ेद साड़ी न सिर्फ़ दक्षिण भारतीय संस्कृति की पहचान है, बल्कि बॉलीवुड की कई अदाकाराओं के फेस्टिव स्टाइल का भी अहम हिस्सा भी है। 
 
ऐसे में आइए देखते हैं सादगी, शुद्धता और एलिगेंस का प्रतीक बनी सफ़ेद साड़ी को साड़ी क्वीन विद्या बालन से लेकर जाह्नवी कपूर, कृति खरबंदा, कंगना रनौत और कृति सेनन ने अपने-अपने अंदाज़ में किस खूबसूरती से कैरी किया है। 
 
विद्या बालन: परंपरा में बसी खूबसूरती
विद्या बालन सफ़ेद साड़ियों की सबसे बड़ी एंबेसडर कही जा सकती हैं। गोल्डन बॉर्डर वाली कांजीवरम या कॉटन साड़ी में उनका ग्रेस और आत्मविश्वास पोंगल की भावना को पूरी तरह दर्शाता है। उनका यह लुक हर उम्र की महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है।
 
कंगना रनौत: रॉयल सादगी का प्रतीक
कंगना रनौत का सफ़ेद साड़ी लुक उनकी शख़्सियत की तरह ही दमदार और क्लासी होता है। हैंडलूम सफ़ेद साड़ी, मिनिमल मेकअप और पारंपरिक ज्वेलरी के साथ कंगना का अंदाज़ पोंगल जैसे सांस्कृतिक त्योहार के लिए एकदम परफेक्ट लगता है।
 
जाह्नवी कपूर: मॉडर्न टच के साथ ट्रेडिशन
जाह्नवी कपूर ने कई मौकों पर सफ़ेद साड़ी को यंग और फ्रेश अंदाज़ में कैरी किया है। सटल मेकअप, स्लीक हेयरस्टाइल और लाइट ज्वेलरी के साथ उनका लुक पोंगल पर मॉडर्न-ट्रेडिशनल का खूबसूरत बैलेंस पेश करता है।
 
कृति सेनन: एलिगेंस के साथ ग्लैमर
कृति सेनन, सफ़ेद साड़ी में सादगी और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं। क्लीन ड्रेप, स्टेटमेंट ईयररिंग्स और कॉन्फिडेंट पोश्चर के साथ उनका लुक फेस्टिव फैशन को एक कंटेम्पररी अपील देता है।
 
कृति खरबंदा: सादगी में स्टाइल
कृति खरबंदा का सफ़ेद साड़ी लुक बेहद सॉफ्ट और एलिगेंट नज़र आता है। हल्का मेकअप और नैचुरल एक्सप्रेशन के साथ उनका यह अंदाज़ पोंगल के शांत और पॉज़िटिव माहौल से पूरी तरह मेल खाता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'हैप्पी पटेल' में फिर दिखेगा 'देली बेली' वाला मैडनेस, दोनों फिल्मों में मोना सिंह ने इस तरह की तुलना

'हैप्पी पटेल' में फिर दिखेगा 'देली बेली' वाला मैडनेस, दोनों फिल्मों में मोना सिंह ने इस तरह की तुलना'देली बेली' जब रिलीज हुई थी, तब उसने अपने डार्क ह्यूमर, अनोखे किरदारों और बेझिझक ऑफ-बीट अंदाज से मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा के नियम ही तोड़ दिए थे। अब सालों बाद वही बिंदास और हटके सोच 'हैप्पी पटेल' के साथ फिर बड़े पर्दे पर लौट रही है, जो उसी पागलपन और बेपरवाह माहौल को आज के टाइम के ट्विस्ट के साथ लाने वाली है।

दीपिका पादुकोण की पावरफुल लाइनअप: 2026 में 'किंग' और एटली की फिल्म से मचने वाली हैं धमाल

दीपिका पादुकोण की पावरफुल लाइनअप: 2026 में 'किंग' और एटली की फिल्म से मचने वाली हैं धमाल2026 में जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक नए और रोमांचक दौर में जा रही है, जहां बड़ी फिल्में और नई तरह की कहानियां सामने आ रही हैं, तब दीपिका पादुकोण पूरी तरह से इसके बीच में नजर आती हैं। इस वक्त देश की दो बड़ी फिल्मों पर काम कर रही दीपिका को लेकर हम उन्हें और ज्यादा देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

टेलीविजन, सिनेमा और भारत के दर्शकों को यादगार कहानियां देकर एकता कपूर ने बनाई खास पहचान

टेलीविजन, सिनेमा और भारत के दर्शकों को यादगार कहानियां देकर एकता कपूर ने बनाई खास पहचानएक ऐसे इंडस्ट्री में, जहां ज़्यादातर प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही तरह के काम तक सीमित रह जाते हैं, एकता कपूर अलग पहचान रखती हैं। वह भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की उन गिनी-चुनी महिला निर्माताओं में से हैं, जिन्होंने टेलीविजन, सिनेमा और अलग-अलग जॉनर में लंबे समय तक लगातार सफलता हासिल की है।

रेड ड्रेस में संदीपा धर का सुपर बोल्ड लुक, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग अंदाज

रेड ड्रेस में संदीपा धर का सुपर बोल्ड लुक, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग अंदाजबॉलीवुड एक्ट्रेस संदीपा धर जानती हैं कि स्टाइल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, और उनकी हालिया अपीयरेंस इस बात का शानदार सबूत है। बोल्ड रेड ड्रेस में नजर आईं संदीपा ने ग्लैमर, कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन का ऐसा परफेक्ट मेल पेश किया कि फैशन लवर्स और फैंस दोनों ही प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके।

श्रद्धा कपूर को बचपन में था वरुण धवन पर क्रश, प्रपोज करने पर मिला था यह जवाब

श्रद्धा कपूर को बचपन में था वरुण धवन पर क्रश, प्रपोज करने पर मिला था यह जवाबबॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और वरुण धवन की केमिस्ट्री ऑनस्क्रीन ही नहीं ऑफस्क्रीन भी काफी अच्छी है। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब श्रद्धा का वरुण पर क्रश था। बचपन में एक्ट्रेस ने वरुण धवन को प्रपोज भी किया था। श्रद्धा कपूर ने खुलासा किया था कि 8 साल की उम्र में वह वरुण को पसंद किया करती थीं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com