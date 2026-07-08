जकार्ता में पीएम मोदी ने किया 'कुछ कुछ होता है' का जिक्र, करण जौहर हुए भावुक

जब भारतीय सिनेमा की धमक वैश्विक मंचों पर सुनाई देती है, तो हर सिनेमाप्रेमी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा हाल ही में जकार्ता, इंडोनेशिया में देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और इंडोनेशिया के बीच के सदियों पुराने और मजबूत होते रिश्तों को बयां करने के लिए बॉलीवुड के एक ऐतिहासिक मील के पत्थर का सहारा लिया।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में करण जौहर की बतौर निर्देशक डेब्यू फिल्म 'कुछ कुछ होता है' का जिक्र कर न सिर्फ महफिल लूट ली, बल्कि सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड भी सेट कर दिया। प्रधानमंत्री के इस अंदाज ने फिल्म के निर्देशक करण जौहर को बेहद भावुक और गदगद कर दिया है।

जकार्ता में भारतीय समुदाय और गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के सांस्कृतिक जुड़ाव को रेखांकित किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, यहां भारत का गाना 'कुछ कुछ होता है' बहुत लोकप्रिय है। आज मैंने इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं, तो 'कुछ कुछ' से बढ़कर 'बहुत कुछ' होता है।

पीएम मोदी का यह बयान केवल एक फिल्मी संदर्भ नहीं था, बल्कि यह दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और कूटनीतिक स्तर पर बढ़ते तालमेल को दर्शाने वाला एक बेहद चतुर और प्रभावी शब्दजाल (Wordplay) था।

करण जौहर ने जताया आभार

प्रधानमंत्री द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहली फिल्म और उसके टाइटल ट्रैक की तारीफ सुनकर करण जौहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरीज सेक्शन में पीएम मोदी के भाषण का वीडियो री-शेयर किया।

करण ने एक बेहद दिल छू लेने वाला नोट लिखते हुए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, जकार्ता में हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 'कुछ कुछ होता है' के बारे में बात करते देखकर बेहद सम्मानित और खुश महसूस कर रहा हूं। वास्तव में, प्यार की एक ऐसी भाषा होती है जो सभी सीमाओं को पार कर जाती है। इस गीत को अपनाने और इसे हमेशा के लिए अमर बना देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!!

साल 1998 में रिलीज हुई 'कुछ कुछ होता है' करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी। इस फिल्म ने न केवल करण के करियर को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि इसमें नजर आई शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की तिकड़ी ने रोमांस की परिभाषा ही बदल दी। फिल्म में सलमान खान का कैमियो आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन कैमियोज में गिना जाता है।

यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी थी। भारत ही नहीं, बल्कि इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रिटेन जैसे देशों में इस फिल्म को लेकर जो दीवानगी देखी गई, वो आज भी कम नहीं हुई है। आज करीब 28 साल बाद भी जकार्ता की धरती पर इस फिल्म के गाने का गूंजना यह साबित करता है कि यह एक 'कल्ट क्लासिक' बन चुकी है।