शनिवार, 25 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Pati patni aur who do song dil waale chor song released
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : शनिवार, 25 अप्रैल 2026 (17:35 IST)

पति पत्नी और वो दो का दूसरा गाना ‘दिल वाले चोर’ रिलीज़

Pati Patni Aur Woh Do
वाइब्रेंट ‘रूप दी रानी’ के बाद, ‘पति पत्नी और वो दो’ के मेकर्स, टी-सीरीज़ और बी आर स्टूडियोज़ ने अपना दूसरा गाना ‘दिल वाले चोर’ रिलीज़ कर दिया है। यह एक ऐसा गाना है जो पहली ही बार में दिल को छू लेता है और धीरे-धीरे और भी पसंद आने लगता है। गाने की धुन सुकून भरी होने के साथ-साथ बेहद कैची है, जो सुनने के बाद लंबे समय तक ज़हन में बनी रहती है।
 
रोचक कोहली द्वारा कंपोज़ किया गया यह गाना आदित्य रिखारी और श्रेया घोषाल की आवाज़ में है, जिसके बोल कुमार ने लिखे हैं। यह ट्रैक मॉडर्न रोमांस की बारीकियों को खूबसूरती से दर्शाता है, जिसमें शरारत और भावनाओं का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। 
 
पियूष-शाज़िया द्वारा कोरियोग्राफ किया गया यह गाना एक फ्रेश लेकिन जाना-पहचाना म्यूज़िकल अनुभव देता है, जो इसे एक साथ निजी और भव्य बनाता है, और प्यार, तड़प व चुलबुलेपन की कहानी बुनता है।
 
गाने के विज़ुअल्स भी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, जिसमें केमिस्ट्री, हंगामा और नज़ाकत का शानदार मेल देखने को मिलेगा। यह गाना दर्शकों को ‘पति पत्नी और वो दो’ की ट्विस्टेड और एंटरटेनिंग दुनिया की एक और झलक देता है। 
 
‘दिल वाले चोर’ के साथ, मेकर्स फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ा रहे हैं, एक ऐसा ट्रैक पेश करते हुए जो तुरंत असर करता है और हर बार सुनने के साथ और भी गहरा होता जाता है।
 
गुलशन कुमार, बी आर चोपड़ा और टी-सीरीज़ प्रस्तुत करते हैं, एक टी-सीरीज़ फिल्म्स और बी आर स्टूडियोज़ प्रोडक्शन ‘पति पत्नी और वो दो’, जिसका निर्देशन मुदस्सर अज़ीज़ ने किया है। 
 
फिल्म का निर्माण भूषण कुमार, रेनू रवि चोपड़ा और किशन कुमार ने किया है, जबकि जूनो चोपड़ा इसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं। यह फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है । एक इमोशन्स से भरी एंटरटेनिंग जर्नी के लिए तैयार हो जाइए।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पति पत्नी और वो दो का दूसरा गाना ‘दिल वाले चोर’ रिलीज़

पति पत्नी और वो दो का दूसरा गाना ‘दिल वाले चोर’ रिलीज़वाइब्रेंट ‘रूप दी रानी’ के बाद, ‘पति पत्नी और वो दो’ के मेकर्स, टी-सीरीज़ और बी आर स्टूडियोज़ ने अपना दूसरा गाना ‘दिल वाले चोर’ रिलीज़ कर दिया है। यह एक ऐसा गाना है जो पहली ही बार में दिल को छू लेता है और धीरे-धीरे और भी पसंद आने लगता है। गाने की धुन सुकून भरी होने के साथ-साथ बेहद कैची है, जो सुनने के बाद लंबे समय तक ज़हन में बनी रहती है।

रिहाना की आफ्टर पार्टी में ओरी ने मचाया धमाल, ईशा अंबानी और जाह्नवी कपूर के साथ शेयर की मजेदार रील

रिहाना की आफ्टर पार्टी में ओरी ने मचाया धमाल, ईशा अंबानी और जाह्नवी कपूर के साथ शेयर की मजेदार रीलमुंबई का ग्लैमर उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब ग्लोबल पॉप आइकन रिहाना एक हाई-प्रोफाइल इवेंट के लिए शहर में नज़र आईं। इसके बाद हुई एक्सक्लूसिव आफ्टरपार्टी में फैशन और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं।

जब सुबह जॉगिंग के दौरान सड़क पर नेहा पेंडसे के साथ हुई खौफनाक घटना, एक्ट्रेस ने सुनाई आपबीती

जब सुबह जॉगिंग के दौरान सड़क पर नेहा पेंडसे के साथ हुई खौफनाक घटना, एक्ट्रेस ने सुनाई आपबीतीटीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस नेहा पेंडसे अपनी बेबाकी और स्पष्टवादिता के लिए जानी जाती हैं। 'भाबीजी घर पर हैं' में गौरी मैम का किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाली नेहा ने हाल ही में अपने जीवन के एक ऐसे काले अनुभव को साझा किया है, जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया था।

8 रुपए में गुजार देती थीं पूरा दिन, भूख लगने पर पी लेती थीं पानी, नुसरत भरूचा का संघर्ष भरा सफर

8 रुपए में गुजार देती थीं पूरा दिन, भूख लगने पर पी लेती थीं पानी, नुसरत भरूचा का संघर्ष भरा सफरबॉलीवुड में अपनी अदाकारी और बोल्ड किरदारों से पहचान बनाने वाली नुसरत भरूचा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। 'प्यार का पंचनामा' से शुरू हुआ उनका सफर आज 'छोरी 2' तक पहुंच चुका है। लेकिन चमक-धमक वाली इस दुनिया के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है, जो आंखों में आंसू और दिल में हिम्मत भर देती है।

क्या सच में 'धुरंधर' के जमील जमाली को मिला 1 करोड़ रुपए का बोनस? राकेश बेदी ने खोला राज

क्या सच में 'धुरंधर' के जमील जमाली को मिला 1 करोड़ रुपए का बोनस? राकेश बेदी ने खोला राजसाल 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'धुरंधर' ने न केवल बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बल्कि इसके किरदारों ने भी दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। फिल्म में पाकिस्तानी राजनेता 'जमील जमाली' का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म में राकेश बेदी के 'जमील जमाली' के रोल से शानदार कमबैक करके सभी को हैरान कर दिया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com