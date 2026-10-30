35,000 फीट की ऊंचाई पर परिणीति चोपड़ा ने मनाया करवा चौथ, राघव चड्ढा ने पानी पिलाकर खुलवाया व्रत

बॉलीवुड की गलियारों में करवा चौथ का त्योहार हमेशा की तरह बेहद खास और ग्लैमरस अंदाज में मनाया गया। बी-टाउन की कई अभिनेत्रियों ने अपने-अपने अंदाज में इस पावन पर्व की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा किए। हालांकि, इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रहा अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और उनके पति राघव चड्ढा का सेलिब्रेशन।

परिणीति और राघव ने साबित कर दिया कि जब प्यार सच्चा हो, तो दूरी और परिस्थितियां किसी भी परंपरा के आड़े नहीं आ सकतीं।

आसमान में 35,000 फीट की ऊंचाई पर पूरा हुआ अनुष्ठान

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने इस बार करवा चौथ का त्योहार जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में 35,000 फीट की ऊंचाई पर एक कमर्शियल फ्लाइट के दौरान मनाया। परिणीति ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया, जिसमें दोनों फ्लाइट की खिड़की से चांद का दीदार करते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में परिणीति पारंपरिक सूट पहने, माथे पर सिंदूर सजाए और फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। चांद देखने के बाद राघव चड्ढा ने अपनी पत्नी को प्यार से पानी पिलाया और खाना खिलाकर उनका व्रत खुलवाया।

वीडियो शेयर करते हुए परिणीति ने एक इमोशनल और रोमांटिक कैप्शन भी लिखा, "करवा चौथ वहीं है जहां हम हैं। भले ही यह 35,000 फीट की ऊंचाई पर क्यों न हो! रागाजी, आप मेरे सभी सपनों को सच करते हैं। सबसे बेहतरीन इंसान और सबसे अच्छे इंसान।"

बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की लव स्टोरी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। दोनों ने 13 मई 2023 को नई दिल्ली के कपूरथला हाउस में एक निजी समारोह में सगाई की थी। इसके बाद 24 सितंबर 2023 को राजस्थान के उदयपुर स्थित द लीला पैलेस में बेहद शाही और भव्य अंदाज में शादी के बंधन में बंधे।