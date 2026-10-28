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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 28 October 2026 (16:01 IST)

'Shaque' की सक्सेस पार्टी में कैटफाइट या गलतफहमी? परिणीति चोपड़ा और जेनिफर विंगेट ने ट्रोलर्स को दिया जवाब

Parineeti Chopra Jennifer Winget controversy
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (16:03 IST)
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नेटफ्लिक्स की हालिया रिलीज सस्पेंस-थ्रिलर सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' की सफलता का जश्न मनाना उस वक्त इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया, जब स्टार कास्ट की केक कटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के सामने आते ही नेटिज़न्स ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि परिणीति चोपड़ा और जेनिफर विंगेट के बीच ऑल इज नॉट वेल (सब कुछ ठीक नहीं) है। 
 
इंटरनेट पर कुछ लोगों ने दावा किया कि परिणीति ने जलन के मारे जेनिफर को फ्रेम से पीछे धकेल दिया और नजरअंदाज किया। हालांकि, अब दोनों ही अभिनेत्रियों ने सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए अफवाह फैलाने वालों की जमकर क्लास लगाई है।   
वायरल वीडियो से कैसे भड़की अफवाह की चिंगारी?
मामला 'शक: ट्रस्ट नो वन' की सक्सेस पार्टी के दौरान का है। पूरी कास्ट और क्रू जब टेबल पर केक काटने के लिए इकट्ठा हुई, तो सीमित जगह होने के कारण जेनिफर विंगेट, परिणीति चोपड़ा के थोड़ा पीछे हो गईं। ग्रुप फोटो खिंचवाते समय जेनिफर को मुस्कुराते हुए पीछे से झांककर खुद को कैमरे में देखने की कोशिश करते पाया गया।   
 
सोशल मीडिया पर इस क्लिप को तेजी से काटकर शेयर किया जाने लगा। ट्रोल्स और स्वघोषित विश्लेषकों ने दावा किया कि परिणीति जानबूझकर जेनिफर को आगे नहीं आने दे रही हैं। इस वीडियो के आधार पर दोनों अभिनेत्रियों के बीच आपसी खटास और इनसिक्योरिटी की कहानियां गढ़ी जाने लगीं।   
 
जेनिफर विंगेट का करारा जवाब
मामले को बढ़ता देख सबसे पहले जेनिफर विंगेट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी शेयर कर अफवाहों पर विराम लगाया। जेनिफर ने लिखा, "कृपया एक-दूसरे के प्रति दयालु बनें और इस नकारात्मकता को बंद करें। ऐसी चीज़ को तिल का ताड़ न बनाएं जो है ही नहीं। मैं केवल इसलिए पीछे हटी थी क्योंकि वहां पर्याप्त जगह नहीं थी। परिणीति मेरे प्रति हमेशा से बहुत स्नेही और दयालु रही हैं। हमारे बीच सिर्फ प्यार है। हम एक टीम हैं और दूसरों को नीचे गिराए बिना, हम सभी के चमकने के लिए पर्याप्त जगह मौजूद है।" 
 
परिणीति चोपड़ा का तंज
जेनिफर के बयान के तुरंत बाद परिणीति चोपड़ा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बताया कि वह और जेनिफर पिछले दो दिनों से इन वीडियो को देखकर हंस रहे हैं। परिणीति ने लिखा, "जेनी और मैं पिछले दो दिनों से स्वघोषित पत्रकारों के कुछ बेहद 'रचनात्मक' वीडियो देखकर हंस रहे हैं। और अंदाज़ा लगाइए क्या? मज़ाक आप ही का बन रहा है, क्योंकि हम इस पर हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं!"   
 
जेनिफर की तारीफ करते हुए परिणीति ने आगे जोड़ा, "आपकी बेतुकी व्याख्याएं आपको मूर्ख दिखाती हैं। जेनी हमेशा से मेरी पसंदीदा रही है और रहेगी! 'शक' में वह मेरी फेवरेट थीं और वह एक शानदार एक्ट्रेस हैं। कुछ मिनटों की प्रसिद्धि के लिए विवाद पैदा करने वालों—शायद अपनी जिंदगी में कुछ सार्थक करने की कोशिश करें? लेकिन मनोरंजन के लिए शुक्रिया, हमें एक अच्छे ठहाके की जरूरत थी।"
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