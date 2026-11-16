‘पंचायत 5’ आएगा या नहीं? प्राइम वीडियो के रहस्यमयी पोस्ट ने फैंस की बढ़ाई धड़कनें

एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में प्राइम वीडियो ने अपने लोकप्रिय शो ‘पंचायत’ के प्रशंसकों को इसके भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्लेटफॉर्म की ओर से साझा किए गए एक रहस्यमयी संदेश ने दर्शकों के बीच अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या दर्शकों का पसंदीदा शो एक और सीज़न के साथ वापसी करेगा या नहीं?

यह पूरा घटनाक्रम सीज़न 4 की कहानी के बाद सामने आया है, जिसमें प्रधान जी (रघुबीर यादव) और मंजू देवी (नीना गुप्ता) को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और फुलेरा में नए नेतृत्व का रास्ता साफ हुआ।

इसके बाद क्रांति देवी (सुनीता राजवर) ने नई प्रधान के रूप में जिम्मेदारी संभाली और उनके पति भूषण शर्मा, जिन्हें बनराकस (दुर्गेश कुमार) के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ खड़े नजर आए। सत्ता के नए समीकरणों के बीच अब ऐसा लग रहा है कि फुलेरा में बनराकस का राज चलने वाला है और गांव में अब उन्हीं के नियम-कायदे लागू होंगे!

सीज़न 5 को लेकर प्राइम वीडियो के इस नए कदम ने निश्चित रूप से दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। अब फैंस यह जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर ‘पंचायत’ के भविष्य में क्या होने वाला है। क्या फुलेरा की यह दिलचस्प कहानी यहीं खत्म होने जा रही है या फिर बनराकस का राज गांव में एक नए और अप्रत्याशित अध्याय की शुरुआत करने वाला है?