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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 25 October 2026 (13:21 IST)

येलो गाउन, डीप नेकलाइन और कातिलाना अदाएं, पलक तिवारी की तस्वीरों ने मचाया तहलका

Palak Tiwari
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (13:25 IST)
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बॉलीवुड की यंग, ग्लैमरस और स्टनिंग एक्ट्रेस पलक तिवारी अपने हर अंदाज से फैंस को सरप्राइज करना बखूबी जानती हैं। पलक सोशल मीडिया पर हमेशा अपने स्टाइलिश लुक्स से तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में पलक ने इंस्टाग्राम पर बेहद आकर्षक तस्वीरें शेयर की हैं। 
 
पीले रंग के बैकड्रॉप और मैचिंग आउटफिट में पलक का यह नया अवतार इस समय इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। तस्वीरों में उनकी फिटनेस, स्टाइल सेंस और कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।
 
तस्वीरों में पलक तिवारी ने ब्राइट येलो कलर की एक बेहद खूबसूरत गाउन पहनी हुई है। इस आउटफिट का अपर सेक्शन एक स्ट्रक्चर्ड कॉर्सेट बस्टियर डिजाइन में तैयार किया गया है, जिसमें फ्रंट पर डेलिकेट लेस-अप डिटेलिंग दी गई है। 
 
ड्रेस के स्लीक नूडल स्ट्रैप्स और डीप प्लंजिंग नेकलाइन पलक के शोल्डर लाइन और कॉलरबोन को परफेक्टली हाइलाइट कर रहे हैं।
 
ड्रेस का लोअर पार्ट यानी स्कर्ट का हिस्सा भी बेहद खास है। कमर से रैप-अराउंड स्टाइल में शुरू होने वाला यह गाउन नीचे फ्लोइंग रफल्स और लेयर्स के साथ आता है। इसके साथ ही ड्रेस में दिया गया बोल्ड और हाई-थाई स्लिट पलक के लेग्स को फ्लॉन्ट कर रहा है।
 
अपने इस बोल्ड आउटफिट को बैलेंस करने के लिए पलक ने मेकअप को बहुत ही सटल और क्लासी रखा है। उन्होंने ब्रॉन्ज और ब्राउन टोन वाली स्मोकी आइज के साथ विंग्ड आईलाइनर का इस्तेमाल किया है। 
 
पलक ने अपने लंबे और घने बालों को हाफ-अप, हाफ-डाउन स्टाइल में बांधा हुआ है, जिसमें से कुछ लहराती हुई मेसी लटें उनके चेहरे पर आ रही हैं। यह मेसी वेवी टेक्सचर उनके ओवरऑल लुक को एक सॉफ्ट लेकिन अट्रैक्टिव वाइब दे रहा है।
 
उनके फेशियल एक्सप्रेशन्स की बात करें तो कैमरे के सामने पलक का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। कभी वे कैमरे की तरफ इंटेंस और सेडक्टिव लुक देती नजर आ रही हैं, तो कभी अपनी उंगलियों से होंठों और चेहरे को सहलाते हुए सेंसुअस एक्सप्रेशन्स दे रही हैं। 
 
पलक तिवारी की इन तस्वीरों के शेयर होते ही फैंस और सेलेब्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। यूजर्स कमेंट सेक्शन में उन्हें 'येलो क्वीन', 'सनशाइन गर्ल', 'स्टनिंग' और 'एब्सोल्यूट गॉर्जियस' कहकर बुला रहे हैं। 
 
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