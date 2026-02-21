शनिवार, 21 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. palak tiwari latest glamour photos goes viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (13:20 IST)

किलर लुक और कातिलाना अदाओं से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, देखिए एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुक

Palak Tiwari hot photos
श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह बेहतरीन फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। पलक का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हआ है। इस बार पलक ने अपने ट्रेडिशनल लुक से तहलका मचा दिया है। 
 
लेटेस्ट तस्वीरों में पलक डीप नेकलाइन स्टाइलिश फ्लोरल गाउन पहने नजर आ रही हैं। फैंस उनके क्लासिक-मॉडर्न फ्यूजन को खूब पसंद कर रहे हैं। 
 
पलक का आउटफिट पारंपरिक प्रेरणा और मॉडर्न सिलुएट का खूबसूरत मेल है। फ्लोइंग फैब्रिक, बारीक एम्बेलिशमेंट और ग्रेसफुल फिट उनके लुक को रॉयल टच दे रहा है।
 
तस्वीरों में पलक एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। उनके बोल्ड और सिजलिंग पोज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देख फैंस उन्हें 'नेक्स्ट बॉलीवुड क्वीन' बता रहे हैं।
 
स्पिन करते हुए फ्लोइंग पोज़ हो या कैमरे की ओर साइड-ग्लांस—पलक के हर पोज में सहज और आत्मविश्वासी दिख रही हैं।
 
पलक की तस्वीरों की सबसे बड़ी खासियत उनके इंटेंस फेशियल एक्सप्रेशन हैं। खुले लहराते बाल उनके आउटफिट को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट करता है।
 
फैंस पलक की इन तस्वीरों पर कमेंट करके उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कोई उन्हें 'मस्ककली' बता रहा है तो कोई हॉट और फायर की इमोजी बनाकर उनकी तारीफ कर रहा है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
47 साल बाद दो दिग्गजों का महामिलन, 'KHxRK' में साथ नजर आएंगे रजनीकांत और कमल हासन

'टॉक्सिक' में यश का डबल धमाका! क्लीन-शेव 'टिकट' लुक ने बढ़ाया सस्पेंस

'टॉक्सिक' में यश का डबल धमाका! क्लीन-शेव 'टिकट' लुक ने बढ़ाया सस्पेंस'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' के मेकर्स ने एक बार फिर इंटरनेट की दुनिया में धमाका कर दिया है। इस बार उन्होंने दर्शकों को चौंका दिया है उनका खुद का “टिकट टू हेल”! नए पोस्टर में रॉकिंग स्टार यश ऐसे अवतार में नजर आ रहे हैं, जिन्हें किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।

47 साल बाद दो दिग्गजों का महामिलन, 'KHxRK' में साथ नजर आएंगे रजनीकांत और कमल हासन

47 साल बाद दो दिग्गजों का महामिलन, 'KHxRK' में साथ नजर आएंगे रजनीकांत और कमल हासनरेड जायंट मूवीज की फिल्म ‘KHxRK’ के साथ भारतीय सिनेमा एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए भारतीय सिनेमा के दो सबसे बड़े और प्रतिष्ठित दिग्गज कमल हासन और रजनीकांत, 47 वर्षों बाद एक बार फिर साथ नज़र आने वाले हैं।

किलर लुक और कातिलाना अदाओं से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, देखिए एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुक

किलर लुक और कातिलाना अदाओं से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, देखिए एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुकश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह बेहतरीन फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। पलक का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हआ है। इस बार पलक ने अपने ट्रेडिशनल लुक से तहलका मचा दिया है।

'धुरंधर 2: द रिवेंज' को लेकर बड़ी अपडेट आई सामने, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर!

'धुरंधर 2: द रिवेंज' को लेकर बड़ी अपडेट आई सामने, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर!निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े। वहीं अब फैंस इसके सीक्वल 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में रणवीर सिंह एक बार फिर हमजा के किरदार में नजर आने वाले हैं।

प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से क्यों बनाई दूरी? एक्ट्रेस ने किया खुलासा

प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से क्यों बनाई दूरी? एक्ट्रेस ने किया खुलासाबॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में हैं। वह इन दिनों अपनी हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' के प्रमोशन में जुटी हैं। इसी दौरान एक इंटरव्यू में प्रियंका ने अपने करियर के सबसे बड़े बदलाव पर खुलकर बात की।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com