पलक तिवारी ने दीपिका पादुकोण को बताया अपनी प्रेरणा, कहा- वो हैं 'क्विंटेसेंशियल हीरोइन'

नई पीढ़ी के कलाकार लगातार दीपिका पादुकोण को सिर्फ उनके शानदार स्क्रीन प्रेज़ेंस के लिए ही नहीं, बल्कि सिनेमा में महिलाओं के लिए बनाए गए उनके मजबूत रास्ते के लिए भी अपना आदर्श मानते हैं। इसी कड़ी में अब पलक तिवारी ने भी दीपिका की जमकर तारीफ की है।

पलक का मानना है कि दीपिका ने हमेशा अपनी पहचान एक मजबूत हीरोइन के रूप में बनाई है, बिना कभी “हीरो बनने” की कोशिश किए। उनके अनुसार, दीपिका ने कभी हीरो बनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हीरोइन होना अपने आप में ही बहुत ताकतवर है।

दीपिका पादुकोण का करियर इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक अभिनेत्री अपनी शर्तों पर इंडस्ट्री में जगह बना सकती है। चाहे बात ‘पद्मावत’ जैसी भव्य फिल्मों की हो या ‘पीकू’ जैसी संवेदनशील कहानी की, दीपिका ने हर बार अपने किरदारों में गहराई और मजबूती दिखाई है।

पलक तिवारी जैसी युवा अभिनेत्रियों के लिए दीपिका सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक सोच हैं जो बताती हैं कि सिनेमा में महिलाओं का रोल सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है, बल्कि वो कहानी की असली ताकत भी बन सकती हैं।

आज के दौर में, जहां इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है, दीपिका पादुकोण का यह सफर नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन चुका है यह दिखाते हुए कि असली ताकत खुद को स्वीकार करने और अपनी पहचान पर गर्व करने में है।