41 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनेंगी पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए दी गुड न्यूज
बॉलीवुड फिल्म 'रईस' में शाहरुख खान के साथ नजर आईं 41 साल की पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के घर जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है। माहिरा ने बेहद सादगी और खूबसूरत अंदाज में अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीर को देखकर उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के साथी बेहद खुश हैं और कपल को बधाई दे रहे हैं।
माहिरा खान ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह एक ढीले और खूबसूरत फुल-स्लीव व्हाइट गाउन में नजर आ रही हैं। बिना किसी तामझाम, लाउड मेकअप या ड्रामेटिक सेटअप के, माहिरा ने इस खास लम्हे को बेहद शांति और सादगी के साथ कैमरे में कैद किया।
तस्वीर में माहिरा बेहद शांत और मुस्कुराती हुई दिख रही हैं, और उनका एक हाथ उनके बेबी बंप पर रखा हुआ है। गाउन का ढीला और सॉफ्ट लुक इस पल को और भी आत्मीय और खास बना रहा है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक बेहद भावुक कैप्शन भी लिखा— "हम योजनाएं बनाते हैं और फिर अल्लाह की अपनी योजना होती है।"
#MahiraKhan | I'm just so happy for he MashaAllah pic.twitter.com/trGBP6xIkr— S | September 13, 2026
शादी के तीन साल बाद दूसरे बच्चे का स्वागत
माहिरा खान की यह प्रेग्नेंसी उनके पति और बिजनेसमैन सलीम करीम के साथ उनकी पहली संतान होगी। दोनों ने अक्टूबर 2023 में एक निजी समारोह में शादी रचाई थी। सलीम करीम के साथ शादी के लगभग तीन साल बाद कपल अपने पहले बच्चे का स्वागत करने जा रहा है।
व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो यह माहिरा का दूसरा बच्चा होगा। उनका पहला बेटा अज़लान 17 साल का है, जो उनके पहले पति अली असकरी से है। अज़लान अपनी मां के बेहद करीब हैं और 2023 में हुई माहिरा और सलीम की शादी में भी वह अपनी मां का हाथ थामकर उन्हें मंडप तक ले गए थे।
निजी जिंदगी में आ रही इस बड़ी खुशी के साथ-साथ माहिरा खान अपने करियर में भी नए मुकाम हासिल कर रही हैं। हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने भाग लिया, जहां उन्होंने कम्युनिटी इंपैक्ट प्रोग्रामिंग के तहत एक खास सत्र का संचालन किया। सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर सम्मानित भी किया गया।
टेलीविजन से सिनेमा तक का शानदार सफर
माहिरा खान की गिनती पाकिस्तान की सबसे लोकप्रिय और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में होती है। उन्होंने धारावाहिक 'हम्सफर' से घर-घर में पहचान बनाई थी। इसके बाद 'शहर-ए-ज़ात' और 'सदके तुम्हारे' जैसे सीरियल्स ने उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
वर्ष 2017 में रिलीज़ हुई फिल्म 'रईस' से माहिरा ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा और शाहरुख खान के साथ उनकी केमिस्ट्री को काफी सराहा गया। इसके अलावा 'बिन रोए', 'सुपरस्टार' और ब्लॉकबस्टर फिल्म 'द लेजेंड ऑफ मौला जट्ट' जैसी फिल्मों में भी उनके अभिनय को खूब सराहा गया है।