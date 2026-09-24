पंकज त्रिपाठी के आवाज से सजा 'वेट्टुवम' का शोभिता धूलिपाला स्टारर यूनिट वीडियो छाया, हासिल किए 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज

डायरेक्टर पा रंजीत अपनी डायरेक्शन में बनाई जा रही फिल्म 'वेट्टुवम' के जरिए साल की सबसे एम्बिशियस ही नहीं बल्कि ग्रैंड सिनेमैटिक स्पेक्टेकल्स में से एक पेश करने वाले हैं। फिल्म में वी आर दिनेश, आर्या, शोभिता धूलिपाला, कलैयारासन, और शबीर कल्लाराक्कल जैसी शानदार कास्ट है, जो अहम भूमिकाओं में नजर आने वाली है। इस फिल्म को पा रंजीत के 'नीलम प्रोडक्शंस', एस. साई देवानंद और एस. साई वेंकटेश्वरन के 'लर्न एंड टीच प्रोडक्शन' द्वारा साथ मिलकर प्रोड्यूस किया जा रहा है।

'वेट्टुवम' की कहानी खुद में अतीत, वर्तमान, और भविष्य की तीन अलग-अलग टाइमलाइंस को लिए हुए चलती है। एक तरह से यह ज़बरदस्त फैंटेसी और दुनिया के खत्म होने की कहानी बयान करती है, जिसे मेकर्स इस दिसंबर सिनेमाघरों में रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं।

मेकर्स ने हाल ही में 'वर्ल्ड ऑफ वेट्टुवम' यूनिट वीडियो शेयर कर फिल्म की दुनिया से दर्शकों को रूबरू कराते हुए इसकी एक झलक दी है। वीडियो में नजर आए बड़े पैमाने से लेकर गहरी डिटेलिंग और रॉ एक्शन कोरियोग्राफी ने हार्वतरफ से खूब तारीफ बटोरी हैं।

ऐसे में अब 'वर्ल्ड ऑफ वेट्टुवम' यूनिट वीडियो ने ऑफिशियली सोशल मीडिया हैंडल पर शानदार रिस्पॉन्स हासिल करते हुए पर 10 मिलियन व्यूज़ का आंकड़ा पार कर लिया है। यूनिट वीडियो की कई भाषाओं के फैंस और फिल्म लवर्स ने तारीफ की है। उन्होंने फिल्म के हर डिपार्टमेंट की क्राफ्टमैनशिप को सराहा है, जिसमें जी.वी. प्रकाश कुमार के ज़बरदस्त बैकग्राउंड स्कोर से लेकर मल्लखंब जैसे ट्रेडिशनल कॉम्बैट फॉर्म्स तक शामिल है।

वीडियो को मिले शानदार रिस्पॉन्स से यह साफ है कि वर्ल्ड-क्लास प्रोडक्शन वैल्यू के साथ पेश की जाने वाली भारतीय कहानियों को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। कैरेक्टर रिवील्स और कुछ झलक पेश करने के बाद अब मेकर्स ने मोमेंटम को बनाए रखते हुए, 'वेट्टुवम' की रिलीज़ के लिए स्टेज सेट कर दिया है। यही वजह है कि यह साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी है।