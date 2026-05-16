ओरी चले ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की शूटिंग के लिए, फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट

सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी जल्द ही रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आने वाली है। आज सुबह ओरी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से वे ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की शूटिंग के लिए रवाना हुए। फिलहाल 'खतरों के खिलाड़ी' के नए सीज़न की शुरुआत के साथ ही ओरी की मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर खासा ध्यान खींचा है और फैंस उनके इस नए सफर को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

इंटरनेट की दुनिया के सबसे चर्चित चेहरों में से एक माने जाने वाले ओरी अपनी सोशल मीडिया मौजूदगी और वायरल अपीयरेंस के चलते बड़ी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। अब तक दर्शकों ने उन्हें पार्टियों, इवेंट्स और बॉलीवुड सितारों के साथ अक्सर देखा है, लेकिन ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में उनका एक बिल्कुल नया अंदाज़ देखने को मिलेगा, जहां वे पहली बार खतरनाक स्टंट्स, अपने डर और शारीरिक चुनौतियों का सामना करते नजर आएंगे।

सबसे खास बात यह है कि यह ओरी का पहला रियलिटी शो है, जिसने फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। लोग यह देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि सोशल मीडिया सेंसेशन ग्लैमरस और फन इमेज से बिल्कुल अलग इस एडवेंचर और स्टंट-आधारित फॉर्मेट में खुद को कैसे ढालते हैं। दर्शक अब ओरी के एक ऐसे अवतार को देखने के लिए तैयार हैं, जो पहले कभी स्क्रीन पर नहीं दिखा।

ओरी के अलावा इस सीज़न में गौरव खन्ना, करण वाही, हर्ष गुजराल और फरहाना भाट जैसे नामों के शामिल होने की भी खबरें हैं, जिससे शो को लेकर उत्साह और चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है।