ओरी ने जॉन अब्राहम से कहलवाया 'आई लव यू', वायरल वीडियो ने जीता फैंस का दिल

सोशल मीडिया सेंसेशन ओरहान अवत्रामणि उर्फ ओरी एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज और मजेदार सेलिब्रिटी इंटरैक्शन की वजह से सुर्खियों में हैं। इस बार उनके साथ नजर आए बॉलीवुड के फिटनेस आइकन जॉन अब्राहम, जिनके साथ किया गया एक छोटा-सा मजाक अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ओरी और जॉन अब्राहम की हल्की-फुल्की बातचीत ने फैंस का दिल जीत लिया है और वीडियो इंटरनेट पर खूब शेयर किया जा रहा है। वायरल हो रही रील में ओरी, जॉन अब्राहम को एक आसान-सा वर्ड चैलेंज देते हैं। वह जॉन से कहते हैं कि पहले "I Love The View" बोलें और फिर उसमें से "The" शब्द हटा दें।

जॉन बिना ज्यादा सोचे तुरंत कहते हैं, "I Love View", लेकिन तेज़ी से बोलने पर यह सुनने में "I Love You" जैसा लगता है। बस इसी पल का फायदा उठाते हुए ओरी मुस्कुराकर तुरंत जवाब देते हैं, "Aww... I Love You Too!"

ओरी की इस चुटीली प्रतिक्रिया पर जॉन अब्राहम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते और दोनों के बीच का यह मजेदार पल कैमरे में कैद हो जाता है। वीडियो सामने आते ही इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे लाखों लोग देख चुके हैं। कमेंट सेक्शन में यूजर्स हंसने वाले इमोजी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

कई लोगों ने लिखा कि जॉन अब्राहम का डाउन-टू-अर्थ और स्पोर्टिंग नेचर उन्हें और भी पसंद आता है, जबकि कई यूजर्स ने ओरी की तारीफ करते हुए कहा कि वह साधारण से साधारण पल को भी वायरल बना देते हैं।

ओरी अक्सर बॉलीवुड सितारों के साथ अपने मजेदार वीडियोज और अनोखे कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी उन्होंने अपनी हाजिरजवाबी से दर्शकों को खूब हंसाया। वहीं जॉन अब्राहम का सहज और मस्तीभरा अंदाज भी लोगों को काफी पसंद आया।

फैंस का कहना है कि वीडियो पूरी तरह हल्का-फुल्का और मनोरंजन से भरपूर है। कई यूजर्स ने इसे "क्यूटेस्ट सेलिब्रिटी मोमेंट", "बेस्ट प्रैंक ऑफ द डे" और "व्होलसम वीडियो" जैसे कमेंट्स के साथ शेयर किया।