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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (17:40 IST)

200 करोड़ के ठगी केस में नोरा फतेही को कोर्ट ने भेजा समन, इस दिन होना होगा पेश

Nora Fatehi Summoned
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (17:42 IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कथित 200 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी और रंगदारी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोरा फतेही को नया समन जारी किया है। अदालत ने अभिनेत्री को बतौर अभियोजन पक्ष की गवाह के रूप में 2 नवंबर 2026 को कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।
 
जांच एजेंसियों द्वारा दायर की गई पूरक चार्जशीट में नोरा फतेही का नाम एक महत्वपूर्ण गवाह के रूप में दर्ज किया गया है। इसी के आधार पर अदालत ने उनके बयान और साक्ष्यों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यह समन जारी किया है।
 
जानिए क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद तब सामने आया जब फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को भारत सरकार का वरिष्ठ अधिकारी बताकर उनके पति को जमानत दिलाने का झांसा दिया और उनसे करीब 200 करोड़ रुपये की ठगी कर ली।   
इस हाई-प्रोफाइल केस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, प्रवर्तन निदेशालय और दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के कोण की जांच शुरू की। जांच के दौरान ही सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल के साथ बॉलीवुड की कई हस्तियों के संबंधों का खुलासा हुआ।
 
नोरा फतेही से किस सिलसिले में हुई पूछताछ?
जांच एजेंसियों ने नोरा फतेही को सबसे पहले अक्टूबर 2021 में पूछताछ के लिए बुलाया था। जांच के दौरान अधिकारियों ने नोरा से चेन्नई में आयोजित एक चैरिटी इवेंट में उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल पूछे, जिसे सुकेश की पत्नी की कंपनी द्वारा आयोजित किया गया था। इसके अलावा एजेंसियों ने उस लग्जरी कार और कीमती तोहफों के बारे में भी गहन पड़ताल की, जो कथित तौर पर सुकेश या उसके सहयोगियों द्वारा नोरा को देने की कोशिश की गई थी।
 
शुरुआत से ही नोरा फतेही और उनके प्रतिनिधियों ने किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि या मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के दावों को सिरे से खारिज किया है। नोरा के प्रवक्ता द्वारा जारी बयानों में यह साफ किया गया कि अभिनेत्री का सुकेश चंद्रशेखर के साथ कोई निजी संबंध नहीं था और वे इस मामले में केवल एक गवाह के रूप में पुलिस और ED का सहयोग कर रही हैं।
 
जैकलीन फर्नांडीज से अलग है नोरा का केस
इस मामले में अक्सर नोरा फतेही और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के नाम एक साथ लिए जाते हैं, लेकिन कानूनी रूप से दोनों की स्थिति बिल्कुल अलग है। जहां नोरा फतेही इस केस में एक मुख्य गवाह के रूप में कोर्ट में पेश हो रही हैं, वहीं जैकलीन फर्नांडीज को ईडी की जांच में आरोपी बनाया गया है। जैकलीन ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है, लेकिन नोरा और जैकलीन के बीच मानहानि का मामला भी कानूनी चौखट तक पहुंच चुका है।   
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