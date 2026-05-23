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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शनिवार, 23 मई 2026 (16:55 IST)

रॉयल ब्लू आउटफिट में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, सिजलिंग लुक्स से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

Nikki Tamboli latest photoshoot
रियलिटी टीवी स्टार और एक्ट्रेस निक्की तंबोली अक्सर अपने बोल्ड और सिजलिंग अवतार से सोशल मीडिया का तापमान बढ़ाए रखती हैं। हाल ही में निक्की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नया फोटोशूट साझा किया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। 
 
इन तस्वीरों में निक्की का ग्लैमरस अंदाज और कातिलाना एक्सप्रेशंस फैंस को अपना दीवाना बना रहे हैं। निक्की रॉयल ब्लू कलर का बेहद अट्रैक्टिव को-ऑर्ड सेट पहने नजर आ रही हैं।

 

निक्की के इस आउटफिट में एक स्ट्रैपलेस स्टाइल का रूश्ड ब्रालेट क्रॉप टॉप और मैचिंग की हाई-वेस्ट थाई-हाई स्लिट स्कर्ट शामिल है। इसके साथ ही, उन्होंने एक मैचिंग श्रग को बेहद स्टाइलिश तरीके से कैरी किया है, जो उनके लुक में मॉडर्न टच दे रहा है। 
 
लुक को कम्पलीट करने के लिए निक्की ने अपने बालों को नया मेकओवर दिया है। उन्होंने फ्रंट बैंग्स के साथ वेवी हेयरस्टाइल चुना है, जो उनके चेहरे पर काफी सूट कर रहा है। 

 
निक्की का न्यूड ग्लॉसी लिप्स, स्मोकी आइज और सटल मेकअप उनके पूरे लुक को अट्रैक्टिव बना रहा है। उनके चेहरे का कॉन्फिडेंस और कातिलाना निगाहें इस फोटोशूट की यूएसपी हैं।
 
तस्वीरों में निक्की तंबोली कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक सिजलिंग और हॉट पोज देती नजर आ रही हैं। कभी वह दीवार का सहारा लेकर अपनी टोंड एब्स और कर्वी फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं, तो कभी फ्रंट लुक में अपनी किलर स्माइल से फैंस को घायल कर रही हैं। 
 
फैंस निक्की की इन तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। तस्वीरों के कमेंट सेक्शन में फायर और हार्ट इमोजीस की बाढ़ आ गई। फैंस उनकी तारीफ में "हॉटनेस ओवरलोडेड", "ब्लू एंजेल" और "क्वीन ऑफ ग्लैमर" जैसे कमेंट्स कर रहे हैं। 
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