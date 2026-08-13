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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (11:47 IST)

रेड कार्पेट पर निकिता रावल को फीमेल फैन ने किया लिप किस, वायरल वीडियो पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

Nikita Rawal
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (11:49 IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री निकिता रावल इन सुर्खियों में छाई हुई हैं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान उनके साथ एक ऐसी अनपेक्षित घटना घटी, जिसने न केवल उन्हें हैरान कर दिया बल्कि इंटरनेट पर बहस भी छेड़ दी है। रेड कार्पेट पर पैपराजी के सामने एक फीमेल फैन ने उनके होंठों पर किस कर लिया। फैन की इस हरकत से निकिता पूरी तरह हैरान और असहज हो गईं। 
 
अब निकिता रावल ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। निकिता रावल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक के बाद एक कई स्टोरीज शेयर कीं। उन्होंने एक ऐसे फैन के मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसने इस अप्रिय घटना के लिए उनसे माफी मांगी थी।
 
उस मैसेज का जवाब देते हुए निकिता ने लिखा, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस प्यार की दिल से सराहना करती हूं। आप सभी जानते हैं कि मैं सही हूं और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और मैं हमेशा सच के साथ खड़ी रहूंगी।
 
एक अन्य भावुक पोस्ट में उन्होंने दुनिया भर से मिल रहे संदेशों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी हजारों लोगों ने उनका हाल-चाल पूछा है। इस सम्मान और सहानुभूति ने उनके दिल को छू लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे भले ही हर किसी को व्यक्तिगत रूप से जवाब न दे पाएं, लेकिन वे हर एक संदेश को पढ़ रही हैं।
 
यह पहली बार नहीं है जब निकिता रावल चर्चा में आई हैं। इससे पहले वे नितेश तिवारी की बहुचर्चित आगामी फिल्म 'रामायणम्' पर टिप्पणी करके सुर्खियों में आई थीं। इस फिल्म में रणबीर कपूर 'भगवान राम', साई पल्लवी 'माता सीता' और यश 'रावण' की भूमिका में नजर आने वाले हैं।
 
एक इंटरव्यू में निकिता ने रणबीर कपूर को भगवान राम के रोल में कास्ट किए जाने पर सख्त ऐतराज जताया था। उन्होंने अभिनेता के पुराने खान-पान और बयानों का हवाला देते हुए उन्हें इस पावन चरित्र के लिए अनुपयुक्त बताया था। उनके इस तीखे बयान ने भी सोशल मीडिया पर जमकर बहस छेड़ी थी।
 
निकिता रावल ने अपने फिल्मी करियर में कई हिंदी और क्षेत्रीय फिल्मों में काम किया है। उनकी मुख्य फिल्मों में गरम मसाला, ब्लैक एंड व्हाइट, मिस्टर हॉट मिस्टर कूल, द हीरो – अभिमन्यु शामिल है। निकिता अपने बोल्ड अंदाज और बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। 
 
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