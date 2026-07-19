बेटी शोरा संग मंच पर लौटे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शिकागो में 'नकाब' को मिला स्टैंडिंग ओवेशन

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 25 साल बाद थिएटर में वापसी की और उनकी बहुप्रतीक्षित प्रस्तुति 'नकाब' की शुरुआत शिकागो में शानदार अंदाज में हुई। पहले ही शो को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और पूरा शो हाउसफुल रहा। यह नवाजुद्दीन के लिए बेहद भावुक पल था, क्योंकि उन्होंने उसी मंच पर वापसी की, जहां से एक कलाकार के तौर पर उनका सफर शुरू हुआ था। इस खास मौके को उन्होंने अपनी बेटी शोरा सिद्दीकी के साथ भी साझा किया।

नकाब के जरिए शोरा सिद्दीकी ने भी थिएटर में अपना डेब्यू किया और अपने पिता के साथ मंच पर नजर आईं। इससे पहले ही नवाजुद्दीन की वापसी को लेकर काफी उत्साह था, लेकिन शोरा ने भी अपने आत्मविश्वास और शानदार स्टेज प्रेजेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया और शाम की सबसे खास झलकियों में से एक बन गईं।

नवाजुद्दीन के लिए नकाब सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं है। दो दशकों से ज्यादा समय तक फिल्मों और OTT पर बेहतरीन अभिनय करने के बाद थिएटर में उनकी वापसी उनके लिए एक तरह से पूरा सफर फिर से वहीं पहुंचने जैसा है। इस खास मौके पर अपनी बेटी के साथ मंच साझा करना इसे और भी भावुक और यादगार बना गया।

शिकागो में पहले शो को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स ने नकाब के इंटरनेशनल टूर की शानदार शुरुआत कर दी है। इस सफल पहले शो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्टेज पर पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत है।

वहीं, शोरा सिद्दीकी ने भी अपने शानदार थिएटर डेब्यू से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। बाप-बेटी की इस दिल छू लेने वाली प्रस्तुति को दर्शकों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और नकाब की ओपनिंग नाइट को हमेशा के लिए यादगार बना दिया।