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बेटी शोरा संग मंच पर लौटे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शिकागो में 'नकाब' को मिला स्टैंडिंग ओवेशन
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 25 साल बाद थिएटर में वापसी की और उनकी बहुप्रतीक्षित प्रस्तुति 'नकाब' की शुरुआत शिकागो में शानदार अंदाज में हुई। पहले ही शो को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और पूरा शो हाउसफुल रहा। यह नवाजुद्दीन के लिए बेहद भावुक पल था, क्योंकि उन्होंने उसी मंच पर वापसी की, जहां से एक कलाकार के तौर पर उनका सफर शुरू हुआ था। इस खास मौके को उन्होंने अपनी बेटी शोरा सिद्दीकी के साथ भी साझा किया।
नकाब के जरिए शोरा सिद्दीकी ने भी थिएटर में अपना डेब्यू किया और अपने पिता के साथ मंच पर नजर आईं। इससे पहले ही नवाजुद्दीन की वापसी को लेकर काफी उत्साह था, लेकिन शोरा ने भी अपने आत्मविश्वास और शानदार स्टेज प्रेजेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया और शाम की सबसे खास झलकियों में से एक बन गईं।
नवाजुद्दीन के लिए नकाब सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं है। दो दशकों से ज्यादा समय तक फिल्मों और OTT पर बेहतरीन अभिनय करने के बाद थिएटर में उनकी वापसी उनके लिए एक तरह से पूरा सफर फिर से वहीं पहुंचने जैसा है। इस खास मौके पर अपनी बेटी के साथ मंच साझा करना इसे और भी भावुक और यादगार बना गया।
शिकागो में पहले शो को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स ने नकाब के इंटरनेशनल टूर की शानदार शुरुआत कर दी है। इस सफल पहले शो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्टेज पर पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत है।
वहीं, शोरा सिद्दीकी ने भी अपने शानदार थिएटर डेब्यू से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। बाप-बेटी की इस दिल छू लेने वाली प्रस्तुति को दर्शकों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और नकाब की ओपनिंग नाइट को हमेशा के लिए यादगार बना दिया।
रकुल प्रीत सिंह का रॉयल एथनिक लुक वायरल, येलो सिल्क साड़ी में बिखेरा हुस्न का जलवा
बॉलीवुड की फैशनिस्ता रकुल प्रीत सिंह अक्सर अपने स्टाइल स्टेटमेंट से फैंस को हैरान करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एथनिक लुक से एक बार फिर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। रकुल ने इंस्टाग्राम पर अपनी पारंपरिक और ग्लैमरस लुक की तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर फैंस की नजरें उनसे नहीं हट रही हैं।
'रामायणम्' की भव्य शुरुआत, दिल्ली में हुआ 'प्रथम संकल्प' आयोजन, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर
72nd National Film Awards: 'आर्टिकल 370' बनी बेस्ट फिल्म, कार्तिक आर्यन और ममूटी बने बेस्ट एक्टर
भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित '72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों' की घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में कर दी गई है। राष्ट्रीय जूरी के पैनल द्वारा साल 2024 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा प्रमाणित की गई फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन किया गया है। इस साल के पुरस्कारों में बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा का जबरदस्त दबदबा देखने को मिला है।
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अस्पताल से घर लौटे राजेश शर्मा, जहरीले कीड़े के काटने के बाद हो गए थे गंभीर बीमार
बॉलीवुड एक्टर राजेश शर्मा के फैंस के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। हैदराबाद में एक आगामी फिल्म की शूटिंग के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए राजेश शर्मा को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वह कोलकाता के अस्पताल से रिलीज होकर अब मुंबई स्थित अपने आवास पर लौट आए हैं, जहां उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है।