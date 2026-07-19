  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. nawazuddin siddiqui returns to theatre after 25 years with naqaab shora siddiqui debut
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 19 July 2026 (14:29 IST)

बेटी शोरा संग मंच पर लौटे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शिकागो में 'नकाब' को मिला स्टैंडिंग ओवेशन

Nawazuddin Siddiqui
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (14:31 IST)
google-news
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 25 साल बाद थिएटर में वापसी की और उनकी बहुप्रतीक्षित प्रस्तुति 'नकाब' की शुरुआत शिकागो में शानदार अंदाज में हुई। पहले ही शो को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और पूरा शो हाउसफुल रहा। यह नवाजुद्दीन के लिए बेहद भावुक पल था, क्योंकि उन्होंने उसी मंच पर वापसी की, जहां से एक कलाकार के तौर पर उनका सफर शुरू हुआ था। इस खास मौके को उन्होंने अपनी बेटी शोरा सिद्दीकी के साथ भी साझा किया।
 
नकाब के जरिए शोरा सिद्दीकी ने भी थिएटर में अपना डेब्यू किया और अपने पिता के साथ मंच पर नजर आईं। इससे पहले ही नवाजुद्दीन की वापसी को लेकर काफी उत्साह था, लेकिन शोरा ने भी अपने आत्मविश्वास और शानदार स्टेज प्रेजेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया और शाम की सबसे खास झलकियों में से एक बन गईं।
 
नवाजुद्दीन के लिए नकाब सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं है। दो दशकों से ज्यादा समय तक फिल्मों और OTT पर बेहतरीन अभिनय करने के बाद थिएटर में उनकी वापसी उनके लिए एक तरह से पूरा सफर फिर से वहीं पहुंचने जैसा है। इस खास मौके पर अपनी बेटी के साथ मंच साझा करना इसे और भी भावुक और यादगार बना गया।
 
शिकागो में पहले शो को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स ने नकाब के इंटरनेशनल टूर की शानदार शुरुआत कर दी है। इस सफल पहले शो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्टेज पर पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत है। 
 
वहीं, शोरा सिद्दीकी ने भी अपने शानदार थिएटर डेब्यू से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। बाप-बेटी की इस दिल छू लेने वाली प्रस्तुति को दर्शकों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और नकाब की ओपनिंग नाइट को हमेशा के लिए यादगार बना दिया।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रकुल प्रीत सिंह का रॉयल एथनिक लुक वायरल, येलो सिल्क साड़ी में बिखेरा हुस्न का जलवा

रकुल प्रीत सिंह का रॉयल एथनिक लुक वायरल, येलो सिल्क साड़ी में बिखेरा हुस्न का जलवाबॉलीवुड की फैशनिस्ता रकुल प्रीत सिंह अक्सर अपने स्टाइल स्टेटमेंट से फैंस को हैरान करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एथनिक लुक से एक बार फिर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। रकुल ने इंस्टाग्राम पर अपनी पारंपरिक और ग्लैमरस लुक की तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर फैंस की नजरें उनसे नहीं हट रही हैं।

'रामायणम्' की भव्य शुरुआत, दिल्ली में हुआ 'प्रथम संकल्प' आयोजन, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर

'रामायणम्' की भव्य शुरुआत, दिल्ली में हुआ 'प्रथम संकल्प' आयोजन, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलरनमित मल्होत्रा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायणम्' ने भारत से विश्व तक की अपनी यात्रा का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। 24 जुलाई को होने वाले इसके वैश्विक ट्रेलर प्रीमियर से पहले निर्माताओं ने नई दिल्ली में फिल्म की पहली विशेष झलक प्रस्तुत की।

72nd National Film Awards: 'आर्टिकल 370' बनी बेस्ट फिल्म, कार्तिक आर्यन और ममूटी बने बेस्ट एक्टर

72nd National Film Awards: 'आर्टिकल 370' बनी बेस्ट फिल्म, कार्तिक आर्यन और ममूटी बने बेस्ट एक्टरभारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित '72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों' की घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में कर दी गई है। राष्ट्रीय जूरी के पैनल द्वारा साल 2024 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा प्रमाणित की गई फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन किया गया है। इस साल के पुरस्कारों में बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा का जबरदस्त दबदबा देखने को मिला है।

'L7' बैंड की दिग्गज बासिस्ट जेनिफर फिंच का निधन, ब्रेन कैंसर से 59 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

'L7' बैंड की दिग्गज बासिस्ट जेनिफर फिंच का निधन, ब्रेन कैंसर से 59 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा1990 के दशक के मशहूर अल्टरनेटिव रॉक मूवमेंट को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली दिग्गज बासिस्ट जेनिफर फिंच का निधन हो गया है। मशहूर रॉक बैंड 'L7' की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली जेनिफर फिंच ने 59 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ समय से बेहद आक्रामक प्रकार के ब्रेन कैंसर से जंग लड़ रही थीं।

अस्पताल से घर लौटे राजेश शर्मा, जहरीले कीड़े के काटने के बाद हो गए थे गंभीर बीमार

अस्पताल से घर लौटे राजेश शर्मा, जहरीले कीड़े के काटने के बाद हो गए थे गंभीर बीमारबॉलीवुड एक्टर राजेश शर्मा के फैंस के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। हैदराबाद में एक आगामी फिल्म की शूटिंग के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए राजेश शर्मा को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वह कोलकाता के अस्पताल से रिलीज होकर अब मुंबई स्थित अपने आवास पर लौट आए हैं, जहां उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।