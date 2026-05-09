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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शनिवार, 9 मई 2026 (15:22 IST)

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 'आई एम नॉट एन एक्टर' की हुई दमदार शुरुआत, पहले दिन कमाया बजट का लगभग आधा हिस्सा

Nawazuddin Siddiqui
नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नई रिलीज 'आई एम नॉट एन एक्टर' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है और पहले दिन 71 लाख रुपए की कमाई की है। सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए के छोटे बजट में बनी इस फिल्म की ओपनिंग बताती है कि इस इंडी प्रोजेक्ट को मजबूत शुरुआत मिली है, साथ ही यह भी दिखाता है कि दर्शकों में कंटेंट आधारित सिनेमा के लिए पसंद लगातार बढ़ रही है।
 
देशभर के 95 से ज्यादा थिएटर्स में रिलीज हुई आई एम नॉट एन एक्टर सीमित स्तर पर सिनेमाघरों में आई, लेकिन सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ और इसकी जमीन से जुड़ी कहानी की तारीफ के कारण फिल्म ने अच्छा बज़ बनाया। बड़े बजट की कमर्शियल फिल्मों के दौर में इस फिल्म की ओपनिंग फिर साबित करती है कि दमदार कहानी और शानदार अभिनय के साथ छोटी फिल्में भी सफल हो सकती हैं।
 
नवाजुद्दीन सिद्दीकी के दम पर सजी आई एम नॉट एन एक्टर ने ऑनलाइन पहले ही चर्चाएं शुरू कर दी हैं। दर्शक अभिनेता की परतदार अदाकारी और सहज स्क्रीन प्रेजेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके प्रदर्शन को “रॉ”, “इम्पैक्टफुल” बताया है और इसे किरदार आधारित भूमिकाओं पर नवाजुद्दीन की बेमिसाल पकड़ की याद दिलाने वाला कहा है।
आदित्य कृपलानी के निर्देशन में बनी आई एम नॉट एन एक्टर एक अनोखा कॉन्सेप्ट पेश करती है, जो यथार्थवाद और आत्ममंथन वाली कहानी को मिलाकर इंडी फिल्ममेकिंग की असली भावना को बरकरार रखती है। फिल्म की सीमित रिलीज रणनीति और बेहद नियंत्रित प्रोडक्शन कॉस्ट को देखते हुए इसकी शुरुआती कमाई और भी खास बन जाती है।
 
पहले दिन की कमाई ही अपने प्रोडक्शन बजट के लगभग आधे तक पहुंचने के साथ आई एम नॉट एन एक्टर ने खुद को इस बात का शानदार उदाहरण बना दिया है कि दमदार कंटेंट वाली फिल्में दर्शकों की पसंद भी जीत सकती हैं और बॉक्स ऑफिस पर पकड़ भी बना सकती हैं।
 
अब जैसे-जैसे वीकेंड के आंकड़े सामने आएंगे, इंडस्ट्री की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या आई एम नॉट एन एक्टर अपनी बढ़त को जारी रखती है। फिलहाल फिल्म की ओपनिंग ने इसके लिए सकारात्मक माहौल बना दिया है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर इस फिल्म के लिए अच्छी शुरुआत दर्ज की है। एक बार फिर यह साबित हुआ है कि दमदार परफॉर्मेंस और सच्ची कहानी आज भी देशभर के दर्शकों के दिलों तक पहुंचती है।
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