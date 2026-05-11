सोमवार, 11 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. narmadapuram viral missing inspector news the narmada story movie promotion
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 11 मई 2026 (14:07 IST)

‘द नर्मदा स्टोरी’ का अनोखा प्रमोशन, वायरल स्क्रीनशॉट से मचा दिया हड़कंप, इस दिन रिलीज हो रही फिल्म

The Narmada Story movie
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से आई एक रहस्यमयी खबर ने सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर भारी हलचल पैदा कर दी। वायरल हो रहे एक कथित न्यूज़ चैनल स्क्रीनशॉट में दावा किया गया कि पुलिस इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम भदौरिया रात लगभग एक बजे एक महत्वपूर्ण केस के सिलसिले में पुलिस लाइन स्थित अपने निवास से निकले थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया।
 
खबर के अनुसार, जिला पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया था और स्थानीय पुलिस टीमों को इस रहस्य को सुलझाने के लिए 12 जून तक का समय दिया गया था। वायरल स्क्रीनशॉट में सीसीटीवी फुटेज, ब्रेकिंग न्यूज़ ग्राफिक्स और “पुरुषोत्तम भदौरिया कहाँ हैं?” जैसे सवालों ने लोगों के बीच उत्सुकता और डर दोनों पैदा कर दिए।

 
कुछ ही घंटों में यह स्क्रीनशॉट फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सऐप सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। कई लोगों ने इसे वास्तविक घटना मानते हुए चिंता व्यक्त की, जबकि कुछ यूज़र्स ने इसे किसी बड़े अपराध या राजनीतिक साज़िश से जोड़ना शुरू कर दिया।
थोड़े से समय के बाद यह स्पष्ट हुआ कि यह पूरी मुहिम आगामी फिल्म 'द नर्मदा स्टोरी' के लिए तैयार किया गया एक हाई-वोल्टेज प्रमोशनल कैंपेन है। फिल्म की टीम ने सस्पेंस और रियलिस्टिक प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से दर्शकों के बीच उत्सुकता पैदा करने के उद्देश्य से इस अनोखी रणनीति को अपनाया।
 
फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि द नर्मदा स्टोरी एक रहस्य, अपराध और भावनात्मक संघर्ष से भरी कहानी है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी के अचानक गायब होने के पीछे छिपे कई चौंकाने वाले राज सामने आते हैं। इस फिल्म में रियल आईपीएस ऑफिसर सिमाला प्रसाद के साथ-साथ रघुवीर यादव, मुकेश तिवारी, अंजलि पाटिल, अश्विनी कालसेकर, ज़रीना वहाब जैसे दिग्गज कलाकार नज़र आएंगें। 
 
सोशल मीडिया पर इन दिनों सिमाला प्रसाद के रोल की जबर्दस्त चर्चा है। दर्शक एक रीयल पुलिस ऑफिसर को पर्दे पर पुलिस अधिकारी के तौर पर देखने के लिए उत्सुक हैं। फेसबुक, इंस्टा और अन्य सभी माध्यमों के जरिए लगातार सिमाला प्रसाद की न्यूज़ पूरे देश में वायरल हो रही है। पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल में डीआईजी महिला सुरक्षा की पोस्ट पर पदस्थ सिमाला को देश के बेहतरीन पुलिस ऑफिसरों में गिना जाता है। फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सलमान खान की सलाह से लेकर अनीस बज्मी की मंजूरी तक: ऐसे हुई कुब्रा सैत की फिल्म ‘रेडी’ से बड़ी शुरुआत

सलमान खान की सलाह से लेकर अनीस बज्मी की मंजूरी तक: ऐसे हुई कुब्रा सैत की फिल्म ‘रेडी’ से बड़ी शुरुआतकुब्रा सैत आज भले ही 'सैक्रेड गेम्स' में अपने यादगार किरदार ‘कुकू’ के लिए जानी जाती हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वह मुंबई में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। हाल ही में एक वीडियो में अभिनेत्री ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्हें किस तरह फ़िल्म 'रेडी' में अपना पहला मौका मिला।

भीषण सड़क हादसे में साउथ एक्टर भरत कांत का निधन, दोस्त की भी गई जान

भीषण सड़क हादसे में साउथ एक्टर भरत कांत का निधन, दोस्त की भी गई जानतेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। तेलुगु फिल्मों के उभरते हुए अभिनेता और मशहूर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के. भरत कांत का हैदराबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसे में निधन हो गया है। भरत कांत के साथ उनक दोस्त सिनेमेटोग्राफर और यूट्यूब आर्टिस्ट जी. साई त्रिलोक का भी इस हादसे में निधन हुआ है। दोनों की उम्र 31 साल थी।

अदा शर्मा: एक्टिंग के जुनून में छोड़ी पढ़ाई, लुक्स के कारण मिले रिजेक्शन, फिर एक फिल्म ने बदल दी किस्मत

अदा शर्मा: एक्टिंग के जुनून में छोड़ी पढ़ाई, लुक्स के कारण मिले रिजेक्शन, फिर एक फिल्म ने बदल दी किस्मतभारतीय सिनेमा जगत में अपनी मासूमियत और दमदार अदाकारी से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अदा शर्मा 11 मई को अपना जन्मदिन मना रही हैं। साल 2008 में फिल्म '1920' से डेब्यू करने वाली अदा के लिए सफलता का सफर आसान नहीं था। आज जब पूरी दुनिया उन्हें 'द केरल स्टोरी' की 'शालिनी' के रूप में जानती है, तो इसके पीछे बरसों का संघर्ष और कला के प्रति अटूट समर्पण छिपा है।

कामसूत्र एड से मचा दिया था बवाल, 90 के दशक की बिंदास गर्ल पूजा बेदी की अनसुनी कहानी

कामसूत्र एड से मचा दिया था बवाल, 90 के दशक की बिंदास गर्ल पूजा बेदी की अनसुनी कहानी90 के दशक की बोल्ड एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार पूजा बेदी 11 मई को अपना 56वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। जब बॉलीवुड की हीरोइनों के लिए 'शर्मीली' और 'घरेलू' होना सफलता की गारंटी माना जाता था। उसी दौर में पूजा बेदी ने न केवल अपनी शॉर्ट ड्रेसेस से बल्कि अपनी बेबाक राय और बोल्ड फैसलों से पूरे देश को चौंका दिया।

थलपति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में बेकाबू भीड़ के बीच फंसीं तृषा कृष्णन, ऐसे संभाली स्थिति

थलपति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में बेकाबू भीड़ के बीच फंसीं तृषा कृष्णन, ऐसे संभाली स्थितिदक्षिण भारतीय सिनेमा के 'थलपति' अब तमिलनाडु के असली 'नायक' बन चुके हैं। रविवार को थलपति विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। विजय के शपथ समारोह में उनकी खास दोस्त और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी मौजूद रहीं।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com