बिना ट्रेलर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी 'द पैराइडाइज', नानी ने बताई चौंकाने वाली वजह

तेलुगु सिनेमा के नेचुरल स्टार नानी एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। निर्देशक श्रीकांत ओडेला के साथ उनकी आगामी हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त बज बना हुआ है। इस पैन इंडिया फिल्म में कई सितारे नजर आने वाले हैं।

वहीं फिल्म के मेकर्स ने प्रमोशन की एक ऐसी रणनीति अपनाई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। 24 सितंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस बड़ी फिल्म का कोई ऑफिशियल ट्रेलर जारी नहीं किया जाएगा।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिनेता नानी ने खुद इस बात की पुष्टि की। उन्होंने साफ किया कि यह फैसला किसी घमंड या ओवरकॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है, बल्कि समय की भारी कमी के कारण टीम को मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा है।

नानी ने बताया कि फिल्म का काम अभी अंतिम चरण में है और कुछ हिस्सों की शूटिंग बाकी है। यदि इस समय 2 से 3 मिनट का ट्रेलर काटने और उसका म्यूजिक तैयार करने में टीम लगती, तो निर्देशक श्रीकांत ओडेला और संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर का ध्यान मुख्य फिल्म के आउटपुट से भटक जाता।

नानी ने कहा, अगर इस समय मुझसे पूछा जाए कि ट्रेलर ज्यादा जरूरी है या फिल्म, तो मैं फिल्म को ही ज्यादा जरूरी मानूंगा। मैं खुद भी एक शानदार ट्रेलर बनाकर रिलीज करना चाहता हूं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए पूरी टीम ने मिलकर ट्रेलर रिलीज ना करने का फैसला किया है।

नानी ने कहा, ट्रेलर रिलीज ना करने का फैसला फिल्म के पहले से बने हुए बज को देखकर नहीं लिया गया है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से काफी उत्साह है, लेकिन मेकर्स ये मानकर नहीं चल रहे हैं कि फिल्म को ट्रेलर की जरूरत नहीं है। ये फैसला फिल्म की उम्मीद की जा रही ओपनिंग या पहले से मौजूद हाइप की वजह से नहीं लिया गया है। वो ऑडियंस को हल्के में नहीं लेना चाहते और ये नहीं मानना चाहते कि फिल्म को ट्रेलर की जरूरत ही नहीं है।

1980 के दशक की ऐतिहासिक कहानी और मां-बेटे का अटूट रिश्ता

फिल्म 'द पैराडाइज' की कहानी 1980 के दशक के सिकंदराबाद (तेलंगाना) की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में नानी 'जादल' नाम के एक ऐसे साहसी व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं, जो समाज के एक ऐतिहासिक रूप से पिछड़े और शोषित वर्ग से आता है। दशकों से चले आ रहे अन्याय, अत्याचार और अधिकारों के हनन के खिलाफ जादल एक आवाज बनकर उभरता है और क्रांति की शुरुआत करता है।

भले ही पोस्टर और टीजर देखकर यह फिल्म एक हिंसक और खूनी एक्शन थ्रिलर लगती हो, लेकिन नानी के अनुसार इसकी आत्मा बेहद भावुक है। कहानी का असली केंद्र जादल और उसकी मां का रिश्ता है। मां के किरदार में दिग्गज अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी नजर आएंगी। नानी का मानना है कि मां और बेटे का यह भावुक रिश्ता ही फिल्म को आम एक्शन फिल्मों से अलग बनाएगा और दर्शकों के दिलों को गहराई से छुएगा।

'दसारा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद नानी और निर्देशक श्रीकांत ओडेला की यह दूसरी फिल्म है। नानी ने स्वीकार किया कि करियर में पहली बार उन्हें किसी फिल्म को पूरा करने में 2 साल का समय लगा है। नानी ने कहा, हमसे टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी चूक हुई और खुद श्रीकांत ओडेला ने इस देरी के लिए टीम से माफी भी मांगी है। लेकिन मुझे श्रीकांत के विजन पर पूरा भरोसा है। जब यह फिल्म स्क्रीन पर आएगी, तो दर्शक समझ जाएंगे कि उन्होंने इतना समय क्यों लिया।

'द पैराडाइज' में नानी और सोनाली कुलकर्णी के अलावा कयादू लोहार, मोहन बाबू, संपूर्णेश बाबू और राघव जुयाल जैसे बेहतरीन कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है। 'द पैराडाइज' 24 सितंबर को हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत आठ भाषाओं में रिलीज होगी।