नानी की 'द पैराडाइज' ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, पहले दिन कमाए इतने करोड़

दक्षिण भारतीय सिनेमा के 'नेचुरल स्टार' नानी की मोस्ट अवेटेड एक्शन-ड्रामा फिल्म 'द पैराडाइज' ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देते ही इतिहास रच दिया है। श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने पहले ही दिन ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया है, जो नानी के पूरे फिल्मी करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई है।

शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने दुनिया भर में ताबड़तोड़ कमाई करते हुए कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, 'द पैराडाइज' ने अपने रिलीज के पहले दिन वर्ल्डवाइड 76.90 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। घरेलू बॉक्स ऑफिस (भारत) पर फिल्म ने 9,732 शो के जरिए 34.65 करोड़ रुपये का नेट बिजनेस किया।

पेज शो और प्रीव्यू को मिलाकर भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 54.90 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वहीं, ओवरसीज में भी नानी का जादू सिर चढ़कर बोला, जहां फिल्म ने 22 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया है।

नानी ने तोड़ा अपना ही पुराना रिकॉर्ड

'द पैराडाइज' ने नानी के पिछले सभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को बहुत बड़े अंतर से ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म 'हिट: द थर्ड केस' थी, जिसने वर्ष 2025 में 4,171 शो से भारत में 21 करोड़ रुपये नेट और वर्ल्डवाइड 37.81 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली थी।

बड़ी फिल्मों से मुकाबला: चिरंजीवी को पछाड़ा

तेलुगु सिनेमा की अन्य बड़ी रिलीज से तुलना करें तो 'द पैराडाइज' की शुरुआत बेहद मजबूत मानी जा रही है। जहां प्रभास की 'द राजा साब' ने 16,470 शो के साथ भारत में 53.75 करोड़ नेट (वर्ल्डवाइड 100.20 करोड़) और राम चरण की 'पेद्दी' ने 51 करोड़ नेट (वर्ल्डवाइड 110.49 करोड़) की विशाल ओपनिंग ली थी, वहीं नानी की इस कम बजट और कंटेंट-संचालित फिल्म ने अपनी अलग छाप छोड़ी है।

क्या है फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट?

1980 के दशक के सिकंदराबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक हाशियाग्रत समुदाय की कहानी बयां करती है, जो सामंती उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ अपने अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष करता है। नानी ने फिल्म में 'जादल' का किरदार निभाया है, जिसे उन्होंने अपने करियर का सबसे कठिन और शारीरिक रूप से थका देने वाला रोल बताया है। दिग्गज अभिनेता मोहन बाबू ने सामंती अत्याचारी 'शिकंजा मालिक' की भूमिका निभाई है, जबकि राघव जुयाल उनके बेटे 'विक्रम मालिक' के रूप में मुख्य नकारात्मक भूमिका में नजर आ रहे हैं।

फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है, जबकि सीएच साई ने सिनेमैटोग्राफी की है। इस विशाल एक्शन ड्रामा का निर्माण सुधाकर चेरुकुरी ने एसएलवी सिनेमाज (SLV Cinemas) बैनर के तहत किया है। फिल्म को मिल रही माउथ-पब्लिसिटी को देखते हुए वीकेंड पर इसके कलेक्शन में और बड़े उछाल की उम्मीद जताई जा रही है।