शुक्रवार, 9 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Namit Malhotra birthday wishes to Ramayana star Yash
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (15:28 IST)

नमित मल्होत्रा ने 'रामायण' स्टार यश को जन्मदिन पर दी खास शुभकामनाएं

Yash Birthday
फिल्म निर्माता नमित मल्होत्रा ने हाल ही में ‘रॉकिंग स्टार’ यश के 40वें जन्मदिन के अवसर पर उनके लिए एक भावुक पोस्ट साझा की। नमित मल्होत्रा, जो नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही बहुप्रतीक्षित सिनेमाई महाकाव्य रामायण में यश के साथ सहयोग कर रहे हैं, ने इस पोस्ट में न केवल यश की स्टारडम की तारीफ की, बल्कि उनकी सकारात्मक सोच और ऊर्जा की भी सराहना की।
 
नमित मल्होत्रा ने लिखा, मेरे दोस्त, पार्टनर और दुनिया के सबसे ROCKING STAR को 40वें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपकी ऊर्जा और आपका रवैया संक्रामक है—सकारात्मक है और बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं। मुझे यह बहुत पसंद है कि आप कैसे मानक ऊंचे करते हैं और खेल बदलते हैं। 
 
उन्होंने लिखा, एक अंडरडॉग से लेकर बेहतरीन प्रतिभा बनने तक, कन्नड़ सिनेमा से भारत और अब दुनिया तक का आपका सफर प्रेरणादायक है। अपने दिन का आनंद लें और 2026 का जश्न मनाएं, जब हम सभी आपके साथ आपकी उपलब्धियों के नए और बड़े मुकाम का हिस्सा बनेंगे।

 
यश ने KGF फ्रैंचाइज़ी के जरिए दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज पैदा किया और खुद को एक मेगास्टार के रूप में स्थापित किया। अब वे अपने प्रोडक्शन हाउस मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के तहत नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस और आठ बार ऑस्कर विजेता DNEG के साथ मिलकर रामायण जैसे भव्य प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। 
 
यश के रावण के किरदार में लुक के इंट्रोडक्टरी एसेट के रिलीज होते ही फैंस मंत्रमुग्ध हो गए थे, और अब उनके भव्य बड़े पर्दे के अवतार का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। करीब 5,000 साल पुरानी और दुनिया भर में 2.5 अरब से अधिक लोगों द्वारा पूजनीय रामायण केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक कालजयी विरासत है। नमित मल्होत्रा की यह सिनेमाई प्रस्तुति भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी फिल्मों में शुमार है, जिसका वैश्विक स्तर पर इंतजार किया जा रहा है।
 
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस दो-भागों वाली महागाथा का निर्माण नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज़, आठ बार ऑस्कर विजेता DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के सहयोग से किया जा रहा है। यह फिल्म दुनिया भर में IMAX में रिलीज होगी—रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 में और रामायण पार्ट 2 दिवाली 2027 में रिलीज होगी।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'जन नायगन' की रिलीज का रास्ता हुआ साफ, कोर्ट ने दिया U/A 16+ सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश

'जन नायगन' की रिलीज का रास्ता हुआ साफ, कोर्ट ने दिया U/A 16+ सर्टिफिकेट जारी करने का आदेशसाउथ सुपरस्टार और टीवीके प्रमुख थलपति विजय की फिल्म 'जन नायगन' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक्टिंग करियर से संन्यास लेने के बाद यह उनकी आखिरी फिल्म होने वाली है। यह फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया।

नमित मल्होत्रा ने 'रामायण' स्टार यश को जन्मदिन पर दी खास शुभकामनाएं

नमित मल्होत्रा ने 'रामायण' स्टार यश को जन्मदिन पर दी खास शुभकामनाएंफिल्म निर्माता नमित मल्होत्रा ने हाल ही में ‘रॉकिंग स्टार’ यश के 40वें जन्मदिन के अवसर पर उनके लिए एक भावुक पोस्ट साझा की। नमित मल्होत्रा, जो नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही बहुप्रतीक्षित सिनेमाई महाकाव्य रामायण में यश के साथ सहयोग कर रहे हैं, ने इस पोस्ट में न केवल यश की स्टारडम की तारीफ की, बल्कि उनकी सकारात्मक सोच और ऊर्जा की भी सराहना की।

द राजा साब रिव्यू: कमजोर लेखन और बिखरी कहानी ने प्रजा को ‍किया बोर

द राजा साब रिव्यू: कमजोर लेखन और बिखरी कहानी ने प्रजा को ‍किया बोरद राजा साब एक महत्वाकांक्षी हॉरर-कॉमेडी है, जिसमें प्रभास का नया अवतार दिखता है। हालांकि कमजोर लेखन, बिखरी पटकथा और अधूरे किरदार फिल्म को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ अच्छे सीन और भावनात्मक पल हैं, लेकिन तीन घंटे का अनुभव संतोषजनक नहीं बन पाता। द राजा साब एक ऐसी फिल्म है जिसमें संभावनाएं बहुत थीं। एक अलग तरह की हॉरर-कॉमेडी, एक मानसिक खेल, एक पारिवारिक भावनात्मक ट्रैक और प्रभास का नया रूप, अगर इन सबको सादगी और स्पष्टता के साथ पेश किया जाता, तो नतीजा कुछ और हो सकता था।

आज के दर्शकों की पहली पसंद बन चुकी हैं फैंटेसी फ़िल्में - सूरज सिंह

आज के दर्शकों की पहली पसंद बन चुकी हैं फैंटेसी फ़िल्में - सूरज सिंहभारतीय सिनेमा में धीरे-धीरे अपनी जगह बना चुकी फैंटेसी फिल्मों ने आज उन दर्शकों के बीच अपनी पैठ बना ली है, जो सिनेमाघरों में भव्य अनुभव की तलाश में है। फैंटेसी उन्हें भाषा की सीमाओं से परे स्केल, भावनाओं और विज़ुअल स्टोरीटेलिंग का खूबसूरत संगम देती है।

मल्टीटैलेंटेड हैं फरहान अख्तर, देखिए एक्टर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां

मल्टीटैलेंटेड हैं फरहान अख्तर, देखिए एक्टर के बारे में कुछ रोचक जानकारियांबॉलीवुड के कूल एक्टर, सिंगर, म्युज़िशियन, लिरिसिस्ट, डायरेक्टर फरहान अख्तर 9 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मल्टी-टैलेंटेड और युवाओं के इंस्पिरेशन फरहान अख्तर गीतकार-स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर और उनकी पहली पत्नी हनी ईरानी के बेटे हैं। फरहान ने फिल्म 'दिल चाहता है' से अपने डायरेक्टर बनने की शुरुआत की और इसी फिल्म ने उन्हें फेमस बना दिया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com