'मेरी एक टांग नकली है...' कैसे लिखा गया 'वेलकम' का ये आइकॉनिक डायलॉग? मुश्ताक खान को याद करते हुए अनीस बज्मी ने बताया किस्सा

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मुश्ताक खान के अचानक निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे मुश्ताक खान ने गुरुवार शाम अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद उनके करीबी दोस्त और जाने-माने निर्देशक अनीस बज्मी ने दिवंगत अभिनेता को याद करते हुए एक ऐसा किस्सा साझा किया है, जिसे सुनकर सिनेमा प्रेमी भावुक भी हो रहे हैं और हैरान भी।

साल 2007 में आई सुपरहिट कॉमेडी फिल्म 'वेलकम' में मुश्ताक खान द्वारा बोला गया डायलॉग— "मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था..." आज भी सोशल मीडिया और मीम्स की दुनिया पर छाया रहता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआत में फिल्म में मुश्ताक खान का कोई बड़ा रोल या डायलॉग था ही नहीं।

बॉडीगार्ड के पीछे खड़े रहने का था रोल, फिर ऐसे बदला भाग्य

निर्देशक अनीस बज्मी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने मुश्ताक खान को 'वेलकम' का प्रस्ताव दिया था, तब उनके पास अभिनेता के लिए कोई तय संवाद नहीं था। अनीस ने कहा, शुरुआत में मेरे पास मुश्ताक खान के लिए कोई बड़ा रोल नहीं था। मैंने उनसे साफ कह दिया था कि आपको सिर्फ बॉडीगार्ड के पीछे खड़ा रहना होगा, लेकिन मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा। वह मुझसे इतना प्यार करते थे कि बिना किसी हिचकिचाहट के सिर्फ मेरे कहने पर सेट पर आ गए।

फिल्म की शूटिंग शुरू होने के आठ या नौ दिनों तक मुश्ताक खान बिना किसी लाइन के सीन में केवल बैकग्राउंड में खड़े रहे। इसके बाद एक दिन उन्होंने मजाकिया अंदाज में अनीस से कहा कि अभी तक उनके पास बोलने के लिए कोई डायलॉग नहीं आया है।

मुश्ताक खान की बात अनीस बज्मी के दिल को छू गई। उन्होंने तय किया कि वह इस बेहतरीन कलाकार को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उसी रात अनीस बज्मी रात भर जागे और उन्होंने मुश्ताक खान के उस हिस्से का लेखन पूरा किया, जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा का एक लैंडमार्क सीन बन गया।

अगले दिन अनीस बज्मी फिल्म के मुख्य कलाकारों—नाना पाटेकर और अनिल कपूर के पास गए। अनीस ने उनसे कहा, "आज आप दोनों कुछ नहीं बोलेंगे, आपके पीछे जो बंदा खड़ा है, सारा सीन वही ले जाएगा।" अनिल कपूर और नाना पाटेकर जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपने निर्देशक की बात का सम्मान किया और मुश्ताक खान को फ्रंटफुट पर आने का पूरा मौका दिया। इसी जुगलबंदी और उदारता से जन्म हुआ उस कालजयी सीन का, जिसने थिएटर्स में दर्शकों को हंसते-हंसते लोटपोट कर दिया था।

'जहां भी जाता हूं, लोग यही डायलॉग सुनते हैं'

अनीस बज्मी ने बताया कि मुश्ताक खान अक्सर उनसे इस सीन की अपार सफलता का जिक्र किया करते थे। मुश्ताक ने एक बार उनसे कहा था, "विश्वास कीजिए, मैंने अपने करियर में अनगिनत फिल्में और रोल किए हैं, लेकिन लोग आज भी मुझे इसी डायलॉग से पहचानते हैं। मैं जहां भी जाता हूं, फैंस मुझसे यही लाइन सुनाने की जिद करते हैं।"

अनीस बज्मी ने अपने दोस्त के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए बताया कि उन्हें अभिनेता की बीमारी की कोई जानकारी नहीं थी। कुछ ही महीने पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन मुश्ताक खान ने कभी अपनी सेहत की तकलीफ का जिक्र नहीं किया।