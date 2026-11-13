1000 करोड़ कमाने वाली 'रामायण' पर भड़के मुकेश खन्ना, बोले- भव्यता के नाम पर सत्य से समझौता बर्दाश्त नहीं

एक तरफ निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए कीर्तिमान रच रही है, तो दूसरी तरफ इसके भव्य चित्रण को लेकर बहस भी तेज हो गई है। टीवी शो 'महाभारत' में भीष्म पितामह और 'शक्तिमान' जैसे यादगार किरदारों से पहचान बनाने वाले दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना ने रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में मुकेश खन्ना ने फिल्म के विशाल पैमाने और मेहनत को स्वीकार किया, लेकिन सवाल उठाया कि क्या भव्यता की दौड़ में हिंदू महाकाव्य की मूल आत्मा, संवेदना और सत्य से समझौता किया गया है।

5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'रामायण: पार्ट 1' ने महज आठ दिनों में दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है और यह रणबीर कपूर के करियर की पहली हजार करोड़ी फिल्म बन गई है। हालांकि, मुकेश खन्ना का मानना है कि बॉक्स ऑफिस के आंकड़े धार्मिक ग्रंथों से होने वाली छेड़छाड़ को सही नहीं ठहरा सकते।

उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के एक बड़े कलाकार ने इसे पिछले सौ वर्षों की सबसे बेहतरीन फिल्म बताया है, लेकिन उनके लिए हजार करोड़ की कमाई मायने नहीं रखती। असली सवाल यह है कि क्या निर्माताओं ने सत्य का एक अंश भी छिपाया है या अपनी तरफ से कोई झूठ जोड़ा है।

फिल्म के कथित 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट पर निशाना साधते हुए खन्ना ने इसे अनावश्यक बताया। उनके अनुसार, रामायण कोई उबाऊ कहानी नहीं है, जिसे आज की पीढ़ी को समझाने के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च करने पड़ें। यदि इतना बड़ा बजट और स्पेशल इफेक्ट्स कहानी की भावनाओं पर हावी हो जाएं, तो यह पैसे की बर्बादी है।

इससे पहले भी खन्ना स्पष्ट कर चुके हैं कि वह 1,200 रुपये के महंगे आईमैक्स टिकट खरीदकर यह फिल्म देखने नहीं जाएंगे और वह दर्शकों की समीक्षाओं व सामने आए दृश्यों के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं।

रणबीर कपूर के अभिनय पर टिप्पणी, अरुण गोविल की तारीफ

मुकेश खन्ना ने फिल्म में भगवान श्रीराम की भूमिका निभा रहे रणबीर कपूर के अभिनय पर भी बेबाक राय रखी। उन्होंने माना कि रणबीर ने एक कलाकार के तौर पर अच्छा काम किया है, लेकिन पर्दे पर उनका व्यक्तित्व और संवाद बोलने का अंदाज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा प्रतीत नहीं होता।

खन्ना के मुताबिक, रणबीर किसी आम हिंदी फिल्म के एक्शन हीरो या योद्धा की तरह लड़ते हुए दिखाई देते हैं और फिल्म में यश के निभाए रावण के सामने वह बेहद कमजोर नजर आते हैं।

इस दौरान मुकेश खन्ना ने रामानंद सागर के ऐतिहासिक धारावाहिक 'रामायण' में भगवान राम बने अरुण गोविल को याद किया। उन्होंने कहा कि श्रीराम केवल योद्धा नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिनकी वाणी में गजब की शांति थी और अरुण गोविल ने मुस्कान के साथ उस भाव को जीवंत किया था। हालांकि, खन्ना ने नितेश तिवारी की फिल्म में राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे अरुण गोविल की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे दृश्य मिले हैं, जिनमें उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है।

सेंसर बोर्ड पर निशाना, विद्वानों की समिति बनाने की मांग

धार्मिक और पौराणिक विषयों पर बनने वाली फिल्मों की निगरानी को लेकर मुकेश खन्ना ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने मांग की कि रामायण, महाभारत या भगवान गणेश जैसे आस्था से जुड़े विषयों पर फिल्म बनाने की अनुमति देने से पहले विद्वानों का एक स्वतंत्र आयोग गठित किया जाए। खन्ना ने चेताया कि रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर माता सीता को युद्ध करते हुए दिखाने जैसे दृश्य धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं, इसलिए आस्था से खिलवाड़ रोका जाना जरूरी है।

बता दें कि नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी दो भागों की इस श्रृंखला के पहले भाग में रणबीर कपूर के साथ साई पल्लवी (सीता), यश (रावण), रवि दुबे (लक्ष्मण) और सनी देओल (हनुमान) मुख्य भूमिकाओं में हैं। जहां एक वर्ग फिल्म के विजुअल्स और 1,033 करोड़ रुपये के पार पहुंची इसकी ऐतिहासिक कमाई का जश्न मना रहा है, वहीं मुकेश खन्ना के इस बयान ने महाकाव्यों के आधुनिक चित्रण पर एक नई चर्चा छेड़ दी है।