10 साल छोटे क्रिकेटर संग अफेयर की खबरों पर भड़कीं मृणाल ठाकुर, बोलीं- भाई थोड़ा रिलैक्स करो...

इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में सेलिब्रिटीज की निजी जिंदगी को लेकर अफवाहें फैलना अब एक आम बात हो गई है। लेकिन बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री मृणाल ठाकुर इन झूठी खबरों को चुपचाप सहने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं।

हाल ही में भारतीय युवा क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के साथ अपना नाम जोड़े जाने पर मृणाल ठाकुर का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने अफवाह फैलाने वालों को जमकर खरी-खोटी सुनाई है।

कैफे के बाहर स्पॉट होने से शुरू हुआ विवाद

पूरा मामला मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित एक कैफे का है। हाल ही में मृणाल ठाकुर और क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को एक ही कैफे के बाहर अलग-अलग समय पर देखा गया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर दोनों के वीडियो को जोड़कर उनके अफेयर के कयास लगाने शुरू कर दिए।

34 साल की मृणाल ठाकुर और 24 साल के यशस्वी के बीच 10 साल के अंतर को लेकर भी इंटरनेट पर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। जब यह अफवाह हद से ज्यादा बढ़ने लगी, तो अभिनेत्री ने खुद सामने आकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो पर टिप्पणी करते हुए मृणाल ठाकुर ने लिखा, "भाई थोड़ा रिलैक्स करो... मुझे दिखाओ कि हम एक साथ कहां हैं? आप जैसे पढ़े-लिखे लोग इन अफवाहों को सच कैसे मान सकते हैं? देश में क्या कुछ नहीं हो रहा है। जेन-जी से कुछ सीखिए और सही मुद्दों पर वीडियो बनाइए, ताकि आपको ज्यादा व्यूज मिल सकें।"

हालांकि, कुछ समय बाद यह कमेंट वीडियो के नीचे से हटा दिया गया, लेकिन तब तक मृणाल के इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका था। प्रशंसकों ने मृणाल के इस बेबाक अंदाज़ की काफी सराहना की है।

पहले धनुष संग शादी की अफवाहों ने पकड़ा था तूल

यह पहली बार नहीं है जब मृणाल ठाकुर का नाम किसी हस्ती के साथ जोड़ा गया हो। इससे पहले वर्ष 2025 में भी फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' के प्रीमियर के दौरान अभिनेता धनुष के साथ उनकी बॉन्डिंग को लेकर काफी चर्चाएं हुई थीं। उस समय ऐसी भी रिपोर्ट आई थीं कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हालांकि, मृणाल के करीबियों ने इन खबरों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे महज एक कोरी अफवाह बताया था।

मृणाल ठाकुर ने अपने करियर की शुरुआत टीवी धारावाहिकों जैसे 'मुझसे कुछ कहती ये खामोशियां' और 'कुमकुम भाग्य' से की थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म 'लव सोनिया' (2018) से बॉलीवुड में कदम रखा और 'सुपर 30' व 'बटला हाउस' जैसी हिट फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। वह जल्द ही फिल्म 'पूजा मेरी जान' और तेलुगु प्रोजेक्ट 'राका' में नजर आने वाली हैं।