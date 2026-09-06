73rd Miss World 2026: डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोल डोमिंग्वेज बनीं नई मिस वर्ल्ड, जानें भारत की निकिता पोरवाल का कैसा रहा सफर

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक 'मिस वर्ल्ड' को अपना नया चेहरा मिल गया है। वियतनाम के खूबसूरत तटीय शहर न्हा ट्रांग में आयोजित हुए 73वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में डोमिनिकन रिपब्लिक की प्रतिभाशाली मॉडल और समाज सेविका जोहेरी मोल डोमिंग्वेज ने इस साल का ताज अपने नाम किया है।

दुनियाभर से आईं 111 सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए जोहेरी मोल ने इस भव्य खिताब पर कब्जा जमाया। इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में स्पेन की एलिसाबेथ रेयनेस फर्स्ट रनर-अप रहीं, जबकि मलेशिया की तानुसिया चेट्टी ने सेकंड रनर-अप का स्थान हासिल किया।

ग्रैंड फिनाले के मंच पर जब विजेता के नाम की घोषणा हुई, तो जोहेरी मोल अपने जज्बातों को रोक नहीं सकीं। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ आंखों में खुशी की नमी साफ देखी जा सकती थी। पिछले साल की विजेता और थाईलैंड की स्टार ओपल सुचाता चुआंगसरी ने परंपरा निभाते हुए जोहेरी को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया। ओपल ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी और उनके इस नए सफर की शुभकामनाएं दीं। ओपल थाईलैंड की पहली ऐसी प्रतियोगी थीं, जिन्होंने यह वैश्विक ताज अपने नाम किया था।

कौन हैं 73वीं मिस वर्ल्ड जोहेरी मोल डोमिंग्वेज?

जोहेरी मोल सिर्फ एक मॉडल ही नहीं हैं, बल्कि उनका बैकग्राउंड शिक्षा, पत्रकारिता और समाज सेवा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातक जोहेरी एक शिक्षक के रूप में काम कर चुकी हैं और न्यूज करेस्पॉन्डेंट भी रही हैं। वह 'वॉइसेज ऑफ टुमॉरो' नाम से एक पहल भी चलाती हैं, जो जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने का काम करती है। उनके इसी सामाजिक दृष्टिकोण और बौद्धिकता ने जजों का दिल जीत लिया।

भारत की निकिता पोरवाल: टॉप 40 तक शानदार सफर

इस बार मिस वर्ल्ड 2026 में भारत की ओर से मध्य प्रदेश (उज्जैन) की रहने वाली निकिता पोरवाल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत चुकीं निकिता से पूरे देश को काफी उम्मीदें थीं। अपनी खूबसूरती, बुद्धिमत्ता और भारतीय संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय मंच पर खूबसूरती से पेश करते हुए निकिता ने टॉप 40 में अपनी जगह आसानी से बना ली। हालांकि, टॉप 20 की दौड़ में वह आगे नहीं बढ़ सकीं और प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। इसके बावजूद, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और अपने सोशल प्रोजेक्ट्स के जरिए उन्होंने ग्लोबल स्टेज पर देश की छाप छोड़ी।

भारत का मिस वर्ल्ड इतिहास: 6 बार देश ने फहराया है परचम

भारत का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में बेहद ही शानदार और स्वर्णिम इतिहास रहा है। भारत अब तक 6 बार यह प्रतिष्ठित ताज अपने नाम कर चुका है।

रीटा फारिया (1966): भारत और एशिया की पहली महिला जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता।

ऐश्वर्या राय (1994): भारत को दूसरा ताज दिलाया और बाद में बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्री बनीं।

डायना हेडन (1997): भारत की झोली में तीसरा मिस वर्ल्ड का ताज डाला।

युक्ता मुखी (1999): भारत की चौथी मिस वर्ल्ड विजेता।

प्रियंका चोपड़ा (2000): भारत को लगातार दूसरे साल (1999 और 2000) विश्व विजेता बनाया। प्रियंका आज एक ग्लोबल आइकॉन हैं।

मानुषी छिल्लर (2017): 17 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत को छठा मिस वर्ल्ड का ताज दिलाया।

क्या ब्यूटी पेजेंट से बॉलीवुड तक का सफर तय करेंगी निकिता?

ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीतने वाली या इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली मॉडल्स के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रास्ता हमेशा से खुला रहा है। ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, डायना हेडन और मानुषी छिल्लर जैसी अभिनेत्रियों ने इस मंच से निकलकर सिनेमा जगत में अपना बड़ा नाम बनाया है। निकिता पोरवाल का बैकग्राउंड पहले से ही थिएटर और एक्टिंग से जुड़ा रहा है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मिस वर्ल्ड के इस सफर के बाद क्या निकिता भी बॉलीवुड या एक्टिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाती हैं या नहीं।