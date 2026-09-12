'मिर्जापुर: द मूवी' से 'विंध्यवासिनी की जय हो' म्यूजिक वीडियो हुआ रिलीज, श्रिया और हर्षिता के डांस ने मचाई धूम

एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेज़न MGM स्टूडियोज की पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु और अली फ़ज़ल स्टारर 'मिर्ज़ापुर: द मूवी' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक कल्ट फ्रैंचाइज़ी से सिल्वर स्क्रीन तक का रास्ता तय करने वाली यह फिल्म अपने अनाउंसमेंट के समय से ही दर्शकों का उत्साह बढ़ा रही है।

सभी मिर्ज़ापुर की भौकाल से भरी दुनिया को बड़े पर्दे पर देखने का अनुभव ले रहे हैं, और इसी विजन के साथ रितेश सिधवानी ने इस कल्ट फेनोमेनन को बड़े लेवल पर सिनेमाघरों तक लाया है।

अब 'मिर्ज़ापुर द मूवी' के मेकर्स ने फिल्म के नए गाने 'विंध्यवासिनी की जय हो' का ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ कर दर्शकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। बता दें कि जारी किया गया यह गाना क्षेत्रीय भक्ति, सांस्कृतिक परंपराओं और आस्था की झलक दिखाती है।

गाने में हम श्रिया पिलगांवकर और हर्षिता गौर की खूबसूरत परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जो पारंपरिक डांस से सजी है। सोशल मीडिया पर गाने की रिलीज़ के बारे में खबर साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, "मिर्जापुर फिल्म का गाना 'विंध्यवासिनी की जय हो' सुनें। म्यूजिक वीडियो अब रिलीज हो चुका है!"

यह गाना भक्ति के रंग में पूरी तरह डूबा हुआ है, जिसमें पारंपरिक लोक तत्वों को जबरदस्त विजुअल कहानी के साथ जोड़ा गया है, जैसा कि इस फ्रेंचाइजी के फैंस अब तक देखते आए हैं। शानदार कोरियोग्राफी, जोश से भरी ग्रुप परफॉर्मेंस और दमदार सिनेमाई पलों के साथ यह म्यूजिक वीडियो आगे आने वाले बड़े पर्दे के अनुभव की झलक देता है। ‘विंध्यवासिनी की जय हो’ म्यूजिक वीडियो अब एक्सेल म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और सभी प्रमुख म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है।

अमेजन MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा पेश किए जाने वाले ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का डायरेक्शन गुरमीत सिंह ने किया है। पुनीत कृष्णा ने इसकी कहानी और स्क्रिप्ट लिखे हैं। वहीं, फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। जबकि, कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी फिल्म के को-प्रोड्यूसर हैं। बता दें कि लंबे इंतजार के बाद ‘मिर्जापुर: द मूवी’ 4 सितंबर 2026 को हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।