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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 12 September 2026 (16:15 IST)

'मिर्जापुर: द मूवी' ने मचाया तहलका, 8वें दिन भी करोड़ों की कमाई, वर्ल्डवाइड 226 करोड़ पार

Mirzapur The Movie Box Office Collection
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (16:17 IST)
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ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तहलका मचाने के बाद, 'मिर्जापुर' फ्रैंचाइजी अब बड़े पर्दे पर भी अपना असली 'भौकाल' दिखा रही है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के बैनर तले बनी 'मिर्जापुर: द मूवी' सिनेमाघरों में रिलीज के साथ ही नए रिकॉर्ड बना रही है। 
 
ओटीटी के तीन सुपरहिट सीजन के बाद जब कालीन भैया और गुड्डू भैया थिएटर्स में उतरे, तो फैंस का उत्साह देखने लायक था। रिलीज के 8वें दिन भी फिल्म की पकड़ बॉक्स ऑफिस पर काफी मजबूत बनी हुई है।
Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार यानी 8वें दिन को देश भर के 6,763 शो से लगभग 9.50 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन किया। वर्किंग डे होने के बावजूद दर्शकों की भीड़ सिनेमाघरों में लगातार बनी हुई है।
 
इस 9.50 करोड़ रुपये की कमाई के साथ, भारत में फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 157.95 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वहीं, अगर भारत में इसके ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो यह आंकड़ा 188.19 करोड़ रुपये हो चुका है।
 
ओवरसीज और वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 200 करोड़ पार
'मिर्जापुर: द मूवी' का जादू सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म का 8वें दिन ओवरसीज कलेक्शन 2.50 करोड़ रहा। वहीं कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 38.00 करोड़ हो गया। फिल्म का वर्ल्डवाइड कुल ग्रॉस कलेक्शन 226.19 करोड़ रुपये हो गया है। 
 
दुनिया भर में 226.19 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के बाद अब यह फिल्म अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म 'धमाल 4' (230.17 करोड़) के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ने के बेहद करीब पहुंच गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस वीकेंड में मिर्जापुर इस आंकड़े को आसानी से पार कर लेगी।
4 सितंबर को हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई इस फिल्म ने शुरुआत से ही अपनी तेज रफ्तार बनाए रखी। फिल्म ने रिलीज के महज 2 दिनों के भीतर भारत में 50 करोड़ नेट का आंकड़ा पार कर लिया था, जो इसे साल 2026 की सबसे तेज 50 करोड़ कमाने वाली फिल्मों में शामिल करता है। 
 
इसके बाद महज 4 दिनों के भीतर फिल्म 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर चुकी थी। पहले हफ्ते के इस धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत 'मिर्जापुर: द मूवी' 2026 की टॉप 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है।
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