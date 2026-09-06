'मिर्जापुर: द मूवी' का बॉक्स ऑफिस पर भौकाल: दूसरे दिन किया इतना कलेक्शन

भारतीय वेब सीरीज के इतिहास में 'मिर्जापुर' एक ऐसा नाम है, जिसके हर एक किरदार और डायलॉग पर दर्शक फिदा रहते हैं। तीन बेहद सफल सीजन पूरे करने के बाद, जब मेकर्स ने इस सीरीज को सिल्वर स्क्रीन पर उतारने का फैसला किया, तो कयास लगाए जा रहे थे कि यह बड़ा प्रयोग कितना सफल होगा।

अब 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद 'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का गदर मचाया है, उसने सारे कयासों को दरकिनार कर दिया है। पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, श्वेता त्रिपाठी और श्रिया पिलगांवकर के मुख्य अभिनय से सजी इस फिल्म को दर्शकों का बेहिसाब प्यार मिल रहा है। टिकट खिड़की पर फिल्म की रफ्तार बता रही है कि मिर्जापुर का खुमार दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है।

दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 24% की उछाल

शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, रिलीज के दूसरे दिन 'मिर्जापुर द मूवी' ने देशभर के 11,256 शो से कुल 32 करोड़ रुपए का शानदार नेट कलेक्शन किया। फिल्म ने अपने पहले दिन 25.75 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। यानी दूसरे दिन फिल्म की कमाई में लगभग 24.3% की धमाकेदार बढ़ोतरी देखी गई। इसी के साथ फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 56.75 करोड़ रुपए हो गया है।

ओवरसीज में भी बजा डंका, वर्ल्डवाइड कमाई 80 करोड़ के करीब

सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी 'मिर्जापुर द मूवी' को बंपर रिस्पॉन्स मिल रहा है। विदेशी बाजारों से फिल्म ने दूसरे दिन करीब 6 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद इसका ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 10.25 करोड़ पर पहुंच गया है।

इन आंकड़ों को मिलाकर फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 79.55 करोड़ हो चुका है। महज दो दिनों में 80 करोड़ के आंकड़े को छूना किसी भी ओटीटी स्पिन-ऑफ फिल्म के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।

साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनर फिल्मों की लिस्ट में बनाई जगह

इस बंपर ओपनिंग के साथ 'मिर्जापुर द मूवी' साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की कतार में मजबूती से खड़ी हो गई है। बॉक्स ऑफिस चार्ट पर यह फिल्म धुरंधर, टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स और बॉर्डर 2 जैसी बड़ी फिल्मों के बाद टॉप लिस्ट में शामिल हो गई है। इसके साथ ही इसने हाल ही में रिलीज हुई इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है।