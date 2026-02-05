गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (14:44 IST)

रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन, 6 दिन में इतना हुआ कलेक्शन

Mardaani 3 Box Office Collection Day 6
यशराज फिल्म्स की 'मर्दानी 3', जिसमें रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं, ने अपने पहले बुधवार को भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए रखी और 2.20 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म का भारत में 6 दिनों का कुल कलेक्शन 24.55 करोड़ रुपए नेट तक पहुंच गया है।
 
यह स्थिर प्रदर्शन, सर्वसम्मत सकारात्मक समीक्षाओं और दमदार वर्ड ऑफ माउथ के साथ यह संकेत देता है कि मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर लंबी पारी खेलने के लिए तैयार है और आने वाले दिनों में भारत की बेटियों की सुरक्षा जैसे अपने सशक्त सामाजिक संदेश को और व्यापक दर्शकों तक पहुंचाएगी।
 
ओपनिंग डे पर 'मर्दानी 3' ने सभी उम्मीदों को पीछे छोड़ते हुए मर्दानी फ्रैंचाइज़ी और रानी मुखर्जी की सोलो फिल्मों के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की थी। फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ रुपए की कमाई कर भारत में किसी महिला-प्रधान फिल्म के लिए एक शानदार शुरुआत की।
 
रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 अब हिट बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रही है और मजबूत कलेक्शन, सर्वसम्मत सकारात्मक समीक्षाओं और बेहतरीन वर्ड ऑफ माउथ के चलते यह फ्रैंचाइज़ी हैट्रिक हिट दर्ज करने की ओर अग्रसर है।
 

मर्दानी 3 – पहला सप्ताह कलेक्शन

शुक्रवार – 4.00 करोड़
शनिवार – 6.00 करोड़
रविवार – 7.25 करोड़
सोमवार – 2.40 करोड़
मंगलवार – 2.70 करोड़
बुधवार – 2.20 करोड़
टोटल – 24.55 करोड़
 
अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित मर्दानी 3 फ्रैंचाइज़ी की उस परंपरा को आगे बढ़ाती है, जो हार्ड-हिटिंग और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानियों के लिए जानी जाती है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ मर्दानी सीरीज़ भारतीय सिनेमा के इतिहास की इकलौती सफल महिला-प्रधान फ्रैंचाइज़ी और एकमात्र हिट महिला-पुलिस आधारित फ्रैंचाइज़ी बनी हुई है।
 
