मनोज बाजपेयी बनेंगे महात्मा गांधी, सुधीर मिश्रा की फिल्म 'महात्मा गांधी की अनटोल्ड स्टोरी' में दिखेगा अनसुना अध्याय

फिल्म 'महात्मा गांधी की अनटोल्ड स्टोरी' के लिए अनुभव सिन्हा और सुधीर मिश्रा एक साथ आए हैं। सुधीर मिश्रा निर्देशित इस फिल्म में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेता मनोज बाजपेयी पहली बार महात्मा गांधी की भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म में सौरभ शुक्ला भी अहम भूमिका में हैं।

अनुभव सिन्हा अपने बैनर बनारस मीडिया वर्क्स के तहत नरेंद्र हिरावत के साथ इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म को एनएच स्टूडियोज प्रस्तुत कर रहा है।

फिल्म की कहानी भारत की आजादी के दौर के उस कम चर्चित अध्याय पर केंद्रित है, जब महात्मा गांधी ने दिल्ली से दूर जाने का फैसला किया था। फिल्म गांधी के इस निर्णय के पीछे की वजह और उस दौरान उनके भीतर चल रहे आत्ममंथन को मानवीय नजरिए से प्रस्तुत करेगी।

निर्देशक सुधीर मिश्रा ने कहा कि फिल्म इतिहास के एक अहम लेकिन कम चर्चित हिस्से पर केंद्रित है। आजादी के दौरान महात्मा गांधी की जिंदगी के 21 दिनों को कहानी का आधार बनाया गया है। उस समय जब देश आजादी की ओर बढ़ रहा था और दिल्ली सत्ता का केंद्र बन रही थी, गांधी ने वहां से दूर जाने का फैसला किया।

उन्होंने कहा, यह उनके लिए पीछे हटना नहीं था, बल्कि स्वयं को एक नए रूप में ढालने की यात्रा थी।उन्होंने कहा कि इतिहास की किताबें उस दौर की घटनाओं का उल्लेख करती हैं, लेकिन फिल्म उस चर्चित फैसले के पीछे की वजह और गांधी की निजी यात्रा को करीब से दिखाने का प्रयास करेगी।

फिल्म में मनोज बाजपेयी महात्मा गांधी के किरदार में नजर आएंगे। अपने अभिनय की खास शैली और गहनता के लिए पहचाने जाने वाले बाजपेयी गांधी के मानवीय पक्ष को पर्दे पर प्रस्तुत करेंगे। सौरभ शुक्ला भी फिल्म की महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगे।

फिल्म का निर्देशन सुधीर मिश्रा कर रहे हैं। इसके निर्माता अनुभव सिन्हा और नरेंद्र हिरावत हैं। यह बनारस मीडिया वर्क्स प्रोडक्शन है और इसे एनएच स्टूडियोज प्रस्तुत कर रहा है।