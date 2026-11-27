जब नशे में धुत मनोज बाजपेयी ने कर दिया नसीरुद्दीन शाह को कर दिया परेशान, मारपीट तक पहुंच गई थी नौबत!

भारतीय सिनेमा के दो दिग्गज अभिनेताओं मनोज बाजपेयी और नसीरुद्दीन शाह के बीच सम्मान और दोस्ती का रिश्ता आज किसी से छिपा नहीं है। लेकिन दोनों की पहली मुलाकात जितनी यादगार थी, उतनी ही असहज और दिलचस्प भी रही। एक बातचीत में मनोज बाजपेयी ने अपने शुरुआती दिनों का वह किस्सा साझा किया, जब ‘बैंडिट क्वीन’ की रैप-अप पार्टी में नशे की हालत में उनके लगातार सवालों ने नसीरुद्दीन शाह को खासा नाराज कर दिया था।

हालात ऐसे बन गए थे कि दोस्तों को बीच-बचाव करना पड़ा, वरना शायद बात मारपीट तक पहुंच जाती। मनोज बाजपेयी के मुताबिक, फिल्म ‘बैंडिट क्वीन’ में मान सिंह की भूमिका के लिए पहली पसंद नसीरुद्दीन शाह थे। हालांकि, नसीरुद्दीन ने इस किरदार को करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह रोल मनोज बाजपेयी को मिला।

फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद दिल्ली में रैप-अप पार्टी का आयोजन किया गया था। उन दिनों नसीरुद्दीन शाह भी किसी सिलसिले में दिल्ली में मौजूद थे। फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर ने उन्हें पार्टी में आने का न्योता दिया और कहा कि वे उस युवा कलाकार से भी मिलें, जिसने उनकी जगह यह किरदार निभाया है।

पार्टी में नशे का असर और अंग्रेजी थिएटर पर सवाल

मनोज बाजपेयी ने बताया कि उस दौर में वे काफी बागी स्वभाव के थे। जब नसीरुद्दीन शाह पार्टी में पहुंचे, उससे पहले ही वहां मौजूद लोग शराब पी चुके थे और मनोज भी काफी नशे में थे। उस समय नसीरुद्दीन शाह अंग्रेजी नाटकों में खासे सक्रिय थे। मनोज को उसी विषय पर एक ही सवाल सूझा—वे बार-बार नसीरुद्दीन के पीछे घूमते और पूछते कि वे अंग्रेजी थिएटर क्यों करते हैं।

मनोज के अनुसार, उनका यह रवैया नसीरुद्दीन शाह को बिल्कुल रास नहीं आया। वे उनसे बचते नजर आए और साफ कहा कि उन्हें इस शख्स से बात नहीं करनी है। मनोज ने स्वीकार किया कि नसीरुद्दीन शाह गुस्सैल स्वभाव के रहे हैं और उस दिन उनके दोस्तों ने उन्हें संभाला तथा बचाया, वरना वरिष्ठ अभिनेता सच में उन पर हाथ उठा सकते थे।

‘द्रोहकाल’ के सेट पर हुई पुरानी घटना की याद

दिलचस्प बात यह रही कि दिल्ली की उस पार्टी की घटना नसीरुद्दीन शाह के दिमाग में इस कदर बैठ गई कि वे मनोज बाजपेयी का चेहरा कभी नहीं भूले। बाद में जब दोनों ने फिल्म ‘द्रोहकाल’ में साथ काम किया, तो सेट पर मनोज को देखते ही नसीरुद्दीन शाह ने तपाक से कहा, “ओह, बरखुरदार, आइए आइए।” मनोज के मुताबिक, यहीं से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और एक-दूसरे को समझने का मौका मिला।

नसीरुद्दीन शाह के व्यक्तित्व पर बात करते हुए मनोज बाजपेयी ने कहा कि बाहर से सख्त और गुस्सैल दिखने वाले नसीरुद्दीन भीतर से बेहद नरम दिल इंसान हैं, हालांकि अगर कोई उन्हें ज्यादा परेशान करे, तो उनका रौद्र रूप भी सामने आ सकता है।