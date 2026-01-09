शुक्रवार, 9 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Manish Paul shared an emotional post for his daughter birthday with the caption My Heart
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (16:33 IST)

देखते ही देखते तुम 15 साल के हो गईं, बेटी के बर्थडे पर मनीष पॉल ने शेयर किया भावुक पोस्ट

Maniesh Paul's post
अभिनेता और लोकप्रिय टेलीविजन होस्ट मनीष पॉल के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज उनकी बेटी सायशा ने अपने जीवन के 15 साल पूरे किए हैं। इस खास मौके पर मनीष ने पॉल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक भावुक नोट शेयर करते हुए अपनी बिटिया के साथ अपने रिश्ते की एक खूबसूरत झलक दिखाई है।
 
मनीष पॉल ने अपनी बेटी को 'माय हार्ट' यानी 'मेरी दिल' बताते हुए प्यार और अपनेपन से भरी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने लिखा है कि वे चाहते हैं कि वे दोनों हमेशा अपनी उन “बेवकूफी भरी बातों और जोक्स” पर हंसते रहें, जिन्हें सिर्फ वे ही समझते हैं।
 
मनीष पाल ने लिखा, और देखते ही देखते तुम 15 साल के हो गईं!! मेरे दिल की तरफ से, तुम्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। काश हम हमेशा अपने बेवकूफी भरे चुटकुलों पर हंसते रहें जो सिर्फ हम ही समझते हैं। मैं तुमसे चाँद तक और वापस आने तक प्यार करता हूँ। 
 
इस भावुक नोट के साथ मनीष पॉल ने बेटी के साथ बिताए गए कुछ प्यारे और कैंडिड पलों की तस्वीरें भी साझा की हैं, जिनमें सायशा के साथ उनकी केमिस्ट्री, खुशी और एक गर्वित पिता का प्यार साफ झलक रहा है।
 
गौरतलब है कि अपने इस इमोशनल पोस्ट के जरिए मनीष पॉल ने एक बार फिर अपनी संवेदनशील और ज़मीन से जुड़ी शख्सियत को सामने रखा है। इसके अलावा बेटी सायशा के जन्मदिन पर मनीष पॉल का यह संदेश इस बात की याद दिलाता है कि शोहरत और कामयाबी से बढ़कर जिंदगी में प्यार, हँसी और साथ बिताए गए पल ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वैलेंटाइन पर खूंखार आशिक बनकर आ रहे शाहिद कपूर, 'ओ रोमियो' का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज

वैलेंटाइन पर खूंखार आशिक बनकर आ रहे शाहिद कपूर, 'ओ रोमियो' का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीजबॉलीवुड में जब भी शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज का नाम साथ आता है, दर्शकों को कुछ हटकर, गहराई से भरा और यादगार सिनेमा देखने को मिलता है। अब एक बार फिर यह दमदार जोड़ी फिल्म ‘ओ’रोमियो’ के साथ वापसी कर रही है, जिसकी पहली झलक साजिद नाडियाडवाला ने सामने रखी है।

'जन नायगन' की रिलीज का रास्ता हुआ साफ, कोर्ट ने दिया U/A 16+ सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश

'जन नायगन' की रिलीज का रास्ता हुआ साफ, कोर्ट ने दिया U/A 16+ सर्टिफिकेट जारी करने का आदेशसाउथ सुपरस्टार और टीवीके प्रमुख थलपति विजय की फिल्म 'जन नायगन' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक्टिंग करियर से संन्यास लेने के बाद यह उनकी आखिरी फिल्म होने वाली है। यह फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया।

नमित मल्होत्रा ने 'रामायण' स्टार यश को जन्मदिन पर दी खास शुभकामनाएं

नमित मल्होत्रा ने 'रामायण' स्टार यश को जन्मदिन पर दी खास शुभकामनाएंफिल्म निर्माता नमित मल्होत्रा ने हाल ही में ‘रॉकिंग स्टार’ यश के 40वें जन्मदिन के अवसर पर उनके लिए एक भावुक पोस्ट साझा की। नमित मल्होत्रा, जो नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही बहुप्रतीक्षित सिनेमाई महाकाव्य रामायण में यश के साथ सहयोग कर रहे हैं, ने इस पोस्ट में न केवल यश की स्टारडम की तारीफ की, बल्कि उनकी सकारात्मक सोच और ऊर्जा की भी सराहना की।

द राजा साब रिव्यू: कमजोर लेखन और बिखरी कहानी ने प्रजा को ‍किया बोर

द राजा साब रिव्यू: कमजोर लेखन और बिखरी कहानी ने प्रजा को ‍किया बोरद राजा साब एक महत्वाकांक्षी हॉरर-कॉमेडी है, जिसमें प्रभास का नया अवतार दिखता है। हालांकि कमजोर लेखन, बिखरी पटकथा और अधूरे किरदार फिल्म को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ अच्छे सीन और भावनात्मक पल हैं, लेकिन तीन घंटे का अनुभव संतोषजनक नहीं बन पाता। द राजा साब एक ऐसी फिल्म है जिसमें संभावनाएं बहुत थीं। एक अलग तरह की हॉरर-कॉमेडी, एक मानसिक खेल, एक पारिवारिक भावनात्मक ट्रैक और प्रभास का नया रूप, अगर इन सबको सादगी और स्पष्टता के साथ पेश किया जाता, तो नतीजा कुछ और हो सकता था।

आज के दर्शकों की पहली पसंद बन चुकी हैं फैंटेसी फ़िल्में - सूरज सिंह

आज के दर्शकों की पहली पसंद बन चुकी हैं फैंटेसी फ़िल्में - सूरज सिंहभारतीय सिनेमा में धीरे-धीरे अपनी जगह बना चुकी फैंटेसी फिल्मों ने आज उन दर्शकों के बीच अपनी पैठ बना ली है, जो सिनेमाघरों में भव्य अनुभव की तलाश में है। फैंटेसी उन्हें भाषा की सीमाओं से परे स्केल, भावनाओं और विज़ुअल स्टोरीटेलिंग का खूबसूरत संगम देती है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com